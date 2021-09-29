Посмотрите на рекламную кампанию милитари-бренда Alpha Industries, в которой снялись стилистка Меган Фокс Мейв Рейли и актер «Эйфории» Уилл Пелц

Милитари-бренд Alpha Industries представил осенне-зимнюю коллекцию рекламной кампанией, героями которой стали Мейв Рейли — стилистка Меган Фокс, и Уилл Пелц — актер «Эйфории», герой съемок Bulgari и Calvin Klein. Рейли также стилизовала съемки, которые прошли в центре Нью Йорка. Автор кампании — фотограф Шанигма Джарвис.
Осенне-зимняя коллекция Alpha Industries называется «Re: Issue». Она вдохновлена военным ДНК бренда и темой самопознания. Итог — стеганые куртки, парки без нейлона, обновленные пальто, куртки Deck Jacket и М-65 — последняя теперь называется М-65 Mod.
Фото: архив пресс-службы
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.