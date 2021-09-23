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Художница Полина Осипова создала digital-платье, посвященное красоте женского тела. Его NFT-копию можно выиграть!

Художница, сотрудничавшая с Gucci, и лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» Полина Осипова представила цифровой арт-объект — платье, которое символизирует красоту женского тела и бережное отношение к себе.

Полина Осипова

Художница

«Это платье — манифест о силе, красоте и чувствительности женского тела, самая интимная часть которого предельно стигматизирована, окружена страхами, предрассудками и стыдом».

Летящее платье в розовых тонах создано из органзы и сетки. Декоративная драпировка формирует V-зону, а в ее центре размещена жемчужина — символ особенно нежных участков женского тела, уверенности в себе и в то же время уязвимости и чувствительности.

Арт-объект Полина Осипова создала для совместного проекта с Libresse PureSensitive. NFT-копию платья можно выиграть, приняв участие в конкурсе

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