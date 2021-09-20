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У бренда Isabel Marant новый художественный руководитель — голландский дизайнер Ким Беккер

Сегодня Isabel Marant объявили о пополнении в своей команде. Основательница бренда — французский модельер Изабель Маран — рассказала о том, что на должность художественного руководителя назначена дизайнер из Голландии Ким Беккер. Беккер будет работать над мужскими и женскими коллекциями, а также линией аксессуаров, вместе с Маран.

Ким Беккер

Известно, что Ким Беккер уже работала в Isabel Marant — с 2008 по 2018 год она была креативным директором бренда, а затем покинула его и перешла в Saint Laurent.

Фото: архив пресс-службы

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