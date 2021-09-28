«Предполагаемая дочь Путина» Луиза Розова — о своей семье, кибербуллинге, моде и реставрации Петербурга

Рома: Как изменилась твоя жизнь, когда к тебе приклеился ярлык «предполагаемая дочь Путина»? Что чувствуешь?

Луиза: Ты знаешь, еще год назад я и представить не могла, что вообще когда-нибудь буду сидеть и давать интервью «Собака.ru», что буду очарована знакомством с тобой. Конечно6 я старалась что-то делать в направлении собственной реализации, начала вести телеграм-канал с заметками из жизни, но забросила. Недавно перечитала, там есть история про таксиста, у которого не было денег, и я пошла ему кофе покупать, что-то такое. Я пробовала писать, мечтала о стажировке в журнале. Но на самом деле в глубине души я надеялась, что однажды появлюсь на широкой публике и просто ждала, когда ветер назовет мое имя. Случилось так, что это произошло не из-за моих заслуг. Но я пытаюсь выйти из этого положения. Это означает лишь то, что мне придется работать в два раза упорнее, чтобы оправдать внимание.

Рома: Ты думала над тем, как распорядиться кредитом внезапной медийности?

Луиза: Сначала я чувствовала огромную ответственность, потому что понимала: за каждым моим словом и шагом люди следят и чего- то от меня ждут. Это пугало. У меня было такое странное чувство, что я могу разочаровать других. Но потом я поняла, что на самом деле я несу ответственность только за себя и за свои действия. И на данный момент меня волнует лишь моя собственная внутренняя критика, но точно не общества. Я больше не переживаю за людей, которые оценивают мои маневры, готова продолжать самовыражаться и использовать все это как ресурс. Пока что я не особо определяла себя. Мне восемнадцать лет, учусь в университете на факультете менеджмента в сфере искусства и культуры, пока так и не поняла, на кого именно. (Смеется.) Теперь мне приходится искать себя на ходу, и это достаточно тревожно. Я редко рефлексирую, раньше не особенно задумывалась о своем имидже и уж точно не представляла саму себя как бренд или медиа. Сейчас мне нужно быть четкой как никогда, а я сижу и думаю: «А что же мне делать? Как мне себя представить обществу?» Друзья начали дарить мне книги о фэшн-индустрии, которую я действительно очень люблю. Я всегда чувствовала, что буду в ней работать, ребята меня подтолкнули, и я поняла — окей, давайте моду. И придумала свой бренд.

Рома: Рассказывай подробнее!

Луиза: Он называется 123th AVE. Мне стали писать, что в названии ошибка, потому что грамматически должно быть окончание “rd”, но это специальная задумка. Я обращаю внимание на числа. И “th” для меня — начало слова three. Моя дата рождения — 03.03.03. А «раз, два, три» — это всегда начало чего-то: раз, два, три — и-и-и! В слове AVE заложено несколько значений. Для кого-то оно может означать улицу, а для меня в нем еще и латинское ave — «да здравствует». Каждый может вкладывать в него свой смысл.