Kenzo назначили нового креативного директора — это японский дизайнер Ниго

Kenzo рассказали о назначении нового креативного директора. Этот пост займет японский дизайнер и основатель стритвир-бренда A Bathing Ape — Ниго. Напомним, что его предшественником был Фелипе Оливейра Баптиста, который покинул Kenzo в апреле этого года после двух лет работы. Свои дебютные мужскую и женскую коллекции для бренда Ниго представит на Неделе моды в Париже в январе следующего года.