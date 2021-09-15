Kenzo назначили нового креативного директора — это японский дизайнер Ниго

Kenzo рассказали о назначении нового креативного директора. Этот пост займет японский дизайнер и основатель стритвир-бренда A Bathing Ape — Ниго. Напомним, что его предшественником был Фелипе Оливейра Баптиста, который покинул Kenzo в апреле этого года после двух лет работы. Свои дебютные мужскую и женскую коллекции для бренда Ниго представит на Неделе моды в Париже в январе следующего года.
Кроме создания собственного стритвир-бренда A Bathing Ape Ниго известен совместной работой с Фарреллом Уильямсом, запуском марок уличной одежды Billionaire Boys Club и Ice Cream, работой в Uniqlo в качестве креативного директора линейки UT, а также сотрудничеством с художественным руководителем мужской линии Louis Vuitton Вирджилом Абло.
-
Фаррелл Уильямс и Ниго
Фото: Stephen Lovekin/Getty Images for IMG, Dimitrios Kambouris/Getty Images for Billionaire Boys Club
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.