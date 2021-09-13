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​​Ботинки Bottega Veneta, очки Prada и колье из Непала: герои народного стристайла показывают, как сочетать люкс и ноунейм-вещи

В новой порции народного стристайла от Макара Санжарова с улиц и проспектов Петербурга есть не только, чем полюбоваться, но и что нового узнать. Бордовый цвет, например, — символ увлеченности искусством, непринужденность — главный принцип стиля парижанок, а мода — это бесконечная работа. 

Алла Акулова 

«У меня есть суперсила: могу застилизовать любую вещь (да-да, даже ту, о которой вы сейчас подумали)»

Во что вы одеты?

Лук в школьном стиле: рубашка и брюки Asos, лоферы Zara, воротник no name, носки Unique Fabric, сумка Michael Kors, серьги винтаж, кольца Avgvst.

Что для вас значит мода?

Мода для меня — это работа, как говорит Гоша Карцев. И однозначно мода — это искусство.

Что вас вдохновляет?

Просматриваю множество источников ежедневно: от телеграм-каналов о моде до классического кино. Люблю вдохновляться не только современными съемками глянца, но и книгами, выставками, музыкой. Вдохновение во всем, в чем мы его можем увидеть.

Александр

Художник, живописец, педагог художественных студий

Во что вы одеты?

Куртка а-ля императорская охотничья, подаренная другом, штаны от подруги, рубашка no name, лоферы из Петербурга, шляпа-канотье и непальское колье.

Что для вас значит одежда?

Выражение своего я, разумеется. Например, очень часто ношу бордовый, этот цвет для меня — символ горения искусством. Я считаю, что художник должен быть воплощением своих произведений.

Лера Сычёва 

Хочет в отпуск

Во что вы одеты?

Пиджак Ushatava, бадлон Befree, джинсы Zara, сумка Moncler.

Что для вас значит мода?

Люкс — это искусство, в котором я нахожу вдохновение.

Вещь, которую давно храните?

Папин флисовый бадлон.

Мария Обухова

Стилист на три города: Ростов, Москва и Петербург

Во что вы одеты?

Ботинки Bottega Veneta, плащ Studio 29, блуза H&M, кроп-топ Ushatava, шорты Uterque, сумка Zara Home, шляпа Baginskiy.

Девиз вашего гардероба?

Женственность и актуальность.

Женева 

Модель-шахматистка

Чем занимаетесь?

Моделингом. С 17 лет работала в России, после 25 уехала в Европу. Там и нашла свой стиль.

Во что вы одеты?

Джинсы и бомбер AMOUR, ботинки Kenzo, сумка YSL, очки Prada.

Что для вас значит мода?

Работа и выражение себя.

Ваш стиль — это?

В семнадцать лет я начала работать моделью в России, после двадцати пяти уехала в Европу — там и нашла свой стиль. Придерживаюсь принципа парижанок: одеваться непринужденно, стильно и лаконично. Часто нахожу одежду в сэконд-хендах, мечтаю о винтажной сумке Chanel. 

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