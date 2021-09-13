​​Ботинки Bottega Veneta, очки Prada и колье из Непала: герои народного стристайла показывают, как сочетать люкс и ноунейм-вещи

Во что вы одеты?

Лук в школьном стиле: рубашка и брюки Asos, лоферы Zara, воротник no name, носки Unique Fabric, сумка Michael Kors, серьги винтаж, кольца Avgvst.

Что для вас значит мода?

Мода для меня — это работа, как говорит Гоша Карцев. И однозначно мода — это искусство.

Что вас вдохновляет?

Просматриваю множество источников ежедневно: от телеграм-каналов о моде до классического кино. Люблю вдохновляться не только современными съемками глянца, но и книгами, выставками, музыкой. Вдохновение во всем, в чем мы его можем увидеть.