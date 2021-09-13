​​Ботинки Bottega Veneta, очки Prada и колье из Непала: герои народного стристайла показывают, как сочетать люкс и ноунейм-вещи

В новой порции народного стристайла от Макара Санжарова с улиц и проспектов Петербурга есть не только, чем полюбоваться, но и что нового узнать. Бордовый цвет, например, — символ увлеченности искусством, непринужденность — главный принцип стиля парижанок, а мода — это бесконечная работа.
«У меня есть суперсила: могу застилизовать любую вещь (да-да, даже ту, о которой вы сейчас подумали)»
Во что вы одеты?
Лук в школьном стиле: рубашка и брюки Asos, лоферы Zara, воротник no name, носки Unique Fabric, сумка Michael Kors, серьги винтаж, кольца Avgvst.
Что для вас значит мода?
Мода для меня — это работа, как говорит Гоша Карцев. И однозначно мода — это искусство.
Что вас вдохновляет?
Просматриваю множество источников ежедневно: от телеграм-каналов о моде до классического кино. Люблю вдохновляться не только современными съемками глянца, но и книгами, выставками, музыкой. Вдохновение во всем, в чем мы его можем увидеть.
Александр
Художник, живописец, педагог художественных студий
Во что вы одеты?
Куртка а-ля императорская охотничья, подаренная другом, штаны от подруги, рубашка no name, лоферы из Петербурга, шляпа-канотье и непальское колье.
Что для вас значит одежда?
Выражение своего я, разумеется. Например, очень часто ношу бордовый, этот цвет для меня — символ горения искусством. Я считаю, что художник должен быть воплощением своих произведений.
Хочет в отпуск
Во что вы одеты?
Пиджак Ushatava, бадлон Befree, джинсы Zara, сумка Moncler.
Что для вас значит мода?
Люкс — это искусство, в котором я нахожу вдохновение.
Вещь, которую давно храните?
Папин флисовый бадлон.
Мария Обухова
Стилист на три города: Ростов, Москва и Петербург
Во что вы одеты?
Ботинки Bottega Veneta, плащ Studio 29, блуза H&M, кроп-топ Ushatava, шорты Uterque, сумка Zara Home, шляпа Baginskiy.
Девиз вашего гардероба?
Женственность и актуальность.
Модель-шахматистка
Чем занимаетесь?
Моделингом. С 17 лет работала в России, после 25 уехала в Европу. Там и нашла свой стиль.
Во что вы одеты?
Джинсы и бомбер AMOUR, ботинки Kenzo, сумка YSL, очки Prada.
Что для вас значит мода?
Работа и выражение себя.
Ваш стиль — это?
В семнадцать лет я начала работать моделью в России, после двадцати пяти уехала в Европу — там и нашла свой стиль. Придерживаюсь принципа парижанок: одеваться непринужденно, стильно и лаконично. Часто нахожу одежду в сэконд-хендах, мечтаю о винтажной сумке Chanel.
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