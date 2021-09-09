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В Петербурге пройдет выставка в память о создателе марки Private Couturier — Стасе Никатанове. Дизайнер недавно скончался

В эти выходные состоится выставка, посвященная памяти создателя петербургской марки Private Couturier и участника конкурса «Собака.ru» «Новые имена в моде»-2019 Стаса Никатанова. Стас не только выпускал одежду, но и создавал картины маслом, делал коллажи, вышивал. На выставке можно будет увидеть 70 картин дизайнера и художника, а также купить некоторые из них.

Выставку организуют друзья и семья Стаса, все вырученные средства пойдут на создание памятника.

11-12 сентября

Открытие в 14:00

Здание кинотеатра «Мираж», Большой пр. П.C., 35а

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