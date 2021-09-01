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Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус и другие гости церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо прошла церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. На красную ковровую дорожку вышли актрисы Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус, модели Адриана Лима и Барбара Палвин, члены жюри конкурсной программы этого года Синтия Эриво и Хлоя Чжао. Рассматриваем первые выходы фестиваля (он продлится до 11 сентября) и констатируем главенство образов Armani Privé.

  • Изабель Юппер в Armani Privé

  • Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

  • Пенелопа Крус в Chanel

  • Адриана Лима в Etro

  • Мариякарле Босконо в Versace

  • Жоржина Родригес

  • Бьянка Балти в Dolce & Gabbana 

  • Серена Росси в Armani

  • Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino

  • Барбара Палвин в Armani Privé

  • Грета Ферро в Armani Privé

  • Синтия Эриво в Atelier Versace

Фото: John Phillips/Getty Images, Anthony Harvey/Shutterstock

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