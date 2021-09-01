Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус и другие гости церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо прошла церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. На красную ковровую дорожку вышли актрисы Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус, модели Адриана Лима и Барбара Палвин, члены жюри конкурсной программы этого года Синтия Эриво и Хлоя Чжао. Рассматриваем первые выходы фестиваля (он продлится до 11 сентября) и констатируем главенство образов Armani Privé.