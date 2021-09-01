Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус и другие гости церемонии открытия 78-го Венецианского кинофестиваля

На острове Лидо прошла церемония открытия 78-го Венецианского кинофестиваля. На красную ковровую дорожку вышли актрисы Хелен Миррен, Изабель Юппер, Пенелопа Крус, модели Адриана Лима и Барбара Палвин, члены жюри конкурсной программы этого года Синтия Эриво и Хлоя Чжао. Рассматриваем первые выходы фестиваля (он продлится до 11 сентября) и констатируем главенство образов Armani Privé.
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Изабель Юппер в Armani Privé
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Хелен Миррен в Dolce & Gabbana
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Пенелопа Крус в Chanel
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Адриана Лима в Etro
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Мариякарле Босконо в Versace
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Жоржина Родригес
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Бьянка Балти в Dolce & Gabbana
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Серена Росси в Armani
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Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino
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Барбара Палвин в Armani Privé
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Грета Ферро в Armani Privé
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Синтия Эриво в Atelier Versace
Фото: John Phillips/Getty Images, Anthony Harvey/Shutterstock
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