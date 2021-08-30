Платье Red Valentino, очки Tom Ford и брюки с Уделки: герои народного стритстайла рассказывают что носят и где ищут вдохновение

Чем занимаетесь?

Я, выражаясь современными терминами, руковожу творческой командой. Наверное, мою деятельность в галерее дизайна Bulthaup можно сравнить с работой дирижера, который вместе с оркестром создает оригинальную интерпретацию произведения. Вот такая ассоциация, которая более или менее, отражает род моей деятельности.

Во что одеты?

Платье Red Valentino, босоножки Ash, украшения Maison Margiela, оправа Theo, кольцо Jannet Zamboni, сумка — подарок голландской пианистки.

Что вас вдохновляет?

На меня сильно влияет рабочее место, объекты, которые нас окружают в галерее, личное общение с такими гигантами, как немецкий дизайнер Инго Мауэр, архитектор Гаэтано Пеше, итальянский дизайнер Паола Навона, и творения великих дизайнеров и архитекторов: Эйлин Грей, Маартена Бааса. Естественно, стараешься соответствовать с одной стороны, а с другой — к нам в галерею приходит много красивых и ярких людей, поэтому нет недостатка во вдохновляющих примерах. Вспоминается случай: мы с дизайнером Себастианом Херкнером как-то сидели в одном из петербургских ресторанов, среди посетителей он заметил нескольких иностранных туристов. Все они были одеты очень практично, так сказать, в расслабленном стиле. Себастиан тогда сказал, что не понимает, почему одежда для свободного времени тяготеет к неэстетичной безликости. И я этого тоже не понимаю. Мне кажется, что продумывать нужно всю одежду, даже домашнюю. Это в любом случае должны быть вещи, в которых приятно и комфортно, но и отражающие вас как личность. Вот это и заставляет меня быть в вечном поиске.

Какая у вас привычка?

Каждое утро, а утро я начинаю с хорошего кофе, слушаю Intermezzo по музыкальному каналу Mezzo. Вообще рутина – это не мое. Меня практически каждый день тянет к экспериментам. Например, в моде, как и в дизайне, я ищу не столько декоративность, сколько инновационность. Отсюда интерес к альтернативным ювелирным украшениям, в которых не только традиционные металлы и драгоценные камни, но и текстиль, силикон, пластик, бумага и другие материалы.