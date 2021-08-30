Платье Red Valentino, очки Tom Ford и брюки с Уделки: герои народного стритстайла рассказывают что носят и где ищут вдохновение

Уполномоченный «Собака.ru» стритстайл-следопыт Макар Санжаров продуктивно прогулялся по Петроградке — нашел среди петербуржцев и тех, кто выбирает дикий люкс, и тех, кто носит демократичные бренды. Петербург — город контрастов! Рассматриваем Платье Red Valentino, итальянские лоферы, пенсне SOVEST и кастомизированный пиджак на героях народного стритстайла.
Чем занимаетесь?
Я, выражаясь современными терминами, руковожу творческой командой. Наверное, мою деятельность в галерее дизайна Bulthaup можно сравнить с работой дирижера, который вместе с оркестром создает оригинальную интерпретацию произведения. Вот такая ассоциация, которая более или менее, отражает род моей деятельности.
Во что одеты?
Платье Red Valentino, босоножки Ash, украшения Maison Margiela, оправа Theo, кольцо Jannet Zamboni, сумка — подарок голландской пианистки.
Что вас вдохновляет?
На меня сильно влияет рабочее место, объекты, которые нас окружают в галерее, личное общение с такими гигантами, как немецкий дизайнер Инго Мауэр, архитектор Гаэтано Пеше, итальянский дизайнер Паола Навона, и творения великих дизайнеров и архитекторов: Эйлин Грей, Маартена Бааса. Естественно, стараешься соответствовать с одной стороны, а с другой — к нам в галерею приходит много красивых и ярких людей, поэтому нет недостатка во вдохновляющих примерах. Вспоминается случай: мы с дизайнером Себастианом Херкнером как-то сидели в одном из петербургских ресторанов, среди посетителей он заметил нескольких иностранных туристов. Все они были одеты очень практично, так сказать, в расслабленном стиле. Себастиан тогда сказал, что не понимает, почему одежда для свободного времени тяготеет к неэстетичной безликости. И я этого тоже не понимаю. Мне кажется, что продумывать нужно всю одежду, даже домашнюю. Это в любом случае должны быть вещи, в которых приятно и комфортно, но и отражающие вас как личность. Вот это и заставляет меня быть в вечном поиске.
Какая у вас привычка?
Каждое утро, а утро я начинаю с хорошего кофе, слушаю Intermezzo по музыкальному каналу Mezzo. Вообще рутина – это не мое. Меня практически каждый день тянет к экспериментам. Например, в моде, как и в дизайне, я ищу не столько декоративность, сколько инновационность. Отсюда интерес к альтернативным ювелирным украшениям, в которых не только традиционные металлы и драгоценные камни, но и текстиль, силикон, пластик, бумага и другие материалы.
Декоративно-прикладной мужчина
Чем занимаетесь?
Я стилист и дизайнер, кастомизирую вещи.
Во что одеты?
Обрезанный двубортный пиджак и брюки с Уделки, бланковая футболка H&M, сумка Befree, платок Zara, кеды-таби Maison Martin Margiela, очки винтажного (ныне не существующего) бренда James Tart, серьги Avgvst.
Что для вас мода?
Все и ничто. Никак себя к ней не отношу.
Ваш ежедневный ритуал?
Каждый день брею голову.
«В третьем классе я так сильно спешила в школьную столовку, что оступилась в попытке перепрыгнуть через три ступеньки и сломала ногу»
Чем занимаетесь?
Я журналист «Лента.ру» в lifestyle-отделе.
Во что одеты?
Брюки Bershka, ботинки Dr. Martens, винтажный пиджак, рубашка Lime и сумка JWPEI. Очки и украшения ноунэйм.
Основа вашего гардероба?
Всегда по настроению. Гранж, спорт и маскулинная одежда — пиджаки и широкие брюки.
Что для вас мода?
Самовыражение. И это искусство, на мой взгляд.
Какая у вас привычка?
С утра побыть наедине с собой и перед выходом надушиться любимым парфюмом Le Labo «Another 13».
Как одеваются петербуржцы?
Свободно и не боясь каких-либо предрассудков.
Приехал из Астрахани в Петербург за эмоциональной свободой
Чем занимаетесь?
Риелтор в компании 21Century.
Во что одеты?
Костюм Benvenuto, ботинки Ralph Harizon, бадлон Asos, пенсне SOVEST.
Самая ценная вещь?
Кольцо бабушки, я его вообще не снимаю.
Какая у вас привычка?
Курю и пишу стихи.
Что вас вдохновляет?
В одежде меня вдохновляет классика, в стихах — эмоциональная свобода. Переехал полтора месяца назад в Петербург и только сейчас голова начала очищаться от всего шлака, который происходил там (В Астрахани. — Прим. ред.).
Екатерина Новикова
Коуч, который верит в единорогов
Во что одеты?
Рубашка Zara, брюки 12Storeez, туфли Vagabond, очки Tom Ford, сумка YSL, парфюм Maison Francis Kurkdjain Baccarat.
Что для вас мода?
Легкость, комфорт, органичность.
Ваш ежедневный ритуал?
Медитация и чашка кофе рано утром в тишине.
Василий Марков
«Мне 30. Я смотрю аниме и играю в World of Warcraft»
Чем занимаетесь?
Бар-менеджер — занимаюсь всеми жидкостями в Made in China. Еще изучаю азиатский алкоголь и периодически езжу по России с лекциями и мастер-классами на эту тему.
Во что одеты?
Костюм, сшитый на заказ в Gents Atelier, и итальянские лоферы.
Что вас вдохновляет?
Я обожаю мужскую классику. Любовь к костюмам во мне воспитала моя прошлая работа барменом в Cabinet — мы работали в костюмах и я понял, что это красиво и удобно. Мужская классика — это компромисс между эстетикой и удобством, но я выбираю эстетику.
Что для вас мода?
Самовыражение. Всегда зависит от настроения, от повода, от дресс-кода. Если я знаю, что нет никаких встреч, то надену рваную футболку, джинсы, «вансы», и пойду себе гулять спокойно. Иногда бывает настроение нарядиться, даже если нет повода. Костюм мне поднимает настроение. Меня в принципе огорчает то, что люди перестали наряжаться.
Многодетная мама и будущий дизайнер
Чем занимаетесь?
Шью сумки и планирую запускать свой бренд одежды и кожаных аксессуаров Ksana.
Во что одеты?
Кожаная куртка Drome, платье и сапоги Toptop, сумка Hermes Birkin.
Что для вас мода?
Обожаю ее, но не завишу от нее. Люблю миксовать дорогие вещи с масс-маркетом, сама придумывать и шить одежду — готовые образы не для меня.
Ваш гардероб — это?
Смесь романтичности со стилем кэжуал. Также люблю яркое и броское, но удобное.
Ваш утренний ритуал?
Стакан воды и гимнастика для лица и тела.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.