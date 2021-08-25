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В Севкабеле открывается выставка Юлии Алешичевой — 83-летней вышивальщицы с деменцией

Уже в эту пятницу в Севкабель Порту стартует выставка вышивальщицы Юлии Алешичевой — 83-летней бабушки, которая с помощью ремесла борется с деменцией. Она создает вышивки по мотивам картин известных художников: Бориса Кустодиева, Джордоне, Тадеуша Стыка, фотографий, например, группы Spice Girls, понравившихся иллюстраций.

«Удиви меня, вышивка!» — первая персональная выставка Юлии Алешичевой в Петербурге. На ней будут представлены 50 работ художницы, в том числе анимированные с помощью дополненной реальности. Продлится выставка всего неделю.

  • Вышивка портрета группы Spice Girls

Севкабель Порт, Студия 42

27 августа-5 сентября

Фото: архив героини

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