В Севкабеле открывается выставка Юлии Алешичевой — 83-летней вышивальщицы с деменцией

Уже в эту пятницу в Севкабель Порту стартует выставка вышивальщицы Юлии Алешичевой — 83-летней бабушки, которая с помощью ремесла борется с деменцией. Она создает вышивки по мотивам картин известных художников: Бориса Кустодиева, Джордоне, Тадеуша Стыка, фотографий, например, группы Spice Girls, понравившихся иллюстраций.