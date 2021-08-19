Коко Шанель — 138! Лучшие фильмы и книги о легендарном дизайнере

19 августа — день рождения Габриель Шанель, революционерки мировой моды, которая сняла с женщин корсеты, пополнила их гардеробы элементами мужского костюма и, конечно, маленьким черным платьем в сочетании с нитью жемчуга. Мы вспомнили знаковые фэшн-монографии и фильмы о ее жизни: череде возлюбленных (в числе которых — Дмитрий Романов и Игорь Стравинский), шпионских миссиях (и осуждениях за связь с немецким правительством) и дружбе с арт-мастодонтами (к примеру, Пабло Пикассо и Сальвадором Дали).
Фильм «Коко до Шанель»
Анн Фонтен, 2009
Десятки номинаций на премии «Оскар», «Сезар» и BAFTA — в первую очередь благодаря костюмам от Катрин Летерье и отличной игре Одри Тоту, которой, собственно, и досталась роль дизайнера. В «Коко до Шанель» записана практически вся жизнь Габриель — от будней в приюте и знакомства с Бароном Бальзаном до первых шляп для дам из высшего общества и открытия собственного ателье на Рю Камбон. Фильм французского режиссера и сценариста Анн Фонтен показывает, что не все в жизни Шанель появилось благодаря ее таланту. Во многом это заслуга обаяния и харизмы, которые так и притягивали богатых мужчин.
Фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский»
Жан Кунен, 2009
Один из таких мужчин — композитор Игорь Стравинский, которого Коко впервые встретила в 1913 году. Приехав на балет «Весна священная», поставленный Стравинским вместе с труппой Дягилева, Шанель удивилась его эмоциональному влиянию на зал. Их роман, который завязался через семь лет после первой встречи, был таким же драматичным и накаленным, а в его процессе «родились» хрестоматийные музыкальные произведения, парфюм Chanel No. 5 и постановка «Аполлон Мусагет» с костюмами от дизайнера.
Фильм «В прошлому году в Мариенбаде»
Ален Рене, 1961
Фильм, снятый не про Шанель, но тем не менее, показывающий ее работу, — «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене. Наряды главной героини, которую сыграла французская актриса Дельфин Сейриг, были сделаны Коко Шанель и в последующие годы вдохновляли Зака Позена, Каролину Эррера и Эрдема Моралиоглу.
Сериал «Под знаком Шанель»
Лоик Прижан, 2005
Полный цикл жизни платьев от Chanel можно увидеть не только на Youtube-канале бренда, но и в сериале «Под знаком Шанель» 2005 года выпуска. В нем показана детальная работа Карла Лагерфельда, который героически справлялся с ролью преемника Габриель, и его мастериц, ежедневно пришивающих тысячи бусин, пайеток и страз к костюмам. В центре сюжета — кутюрная коллекция сезона осень-зима 2004-2005 французского модного дома.
Серия видеороликов «Inside Chanel»
2017
Преемники Шанель выпустили серию мини-фильмов «Inside Chanel», рассказывающую о главных событиях из жизни модного дома: запуске аромата №5, рождении «маленького черного платья» и назначении Карла Лагерфельда на пост дизайнера. Один из роликов — «Габриель, погоня за страстью», например, посвященный референсам коллекций Chanel (от путешествий, балета и архитектуры до аутдор-культуры, природы и космоса) и любимым мужчинам кутюрье (Артуру Кэйпелу, Дмитрию Романову, Герцогу Вестминстерскому, Игорю Стравинскому и Пьеру Реверди). Его и еще 27 мини-фильмов можно найти на сайте марки, там же есть таймлайн с историей развития Chanel с 1883 года и до сегодняшнего дня.
Книга «Коко Шанель. Легенда и жизнь»
Жюстин Пикарди, 2011
Одна из лучших фэшн-монографий не только о Шанель, но и вообще написана французской писательницей Жюстин Пикарди. С дизайнером она знакома не была, но зато отлично разбиралась в документалистике: Пикарди перебрала сотни закрытых архивов (например, Фонда Черчилля в Кембридже) и сделала летопись самого сложного для историков периода жизни Коко — в оккупированном гитлеровскими войсками Париже. Закрытие модного дома, роман с немецким бароном, посредничество в организации переговоров между Черчиллем и Шелленбергом уместилось на страницах с ранней биографией Шанель и эксклюзивными эскизами от Лагерфельда.
Книга «Vogue. Легенды моды. Коко Шанель»
Бронвин Косгрейв, 2013
Серия книг «Vogue. Легенды моды» рассказала истории Джорджо Армани, Александра Маккуина, Кристиана Диора, Валентино Гаравани, Ива Сен-Лорана, Кристобаля Баленсиаги и Эльзы Скиапарелли. Конечно, есть и энциклопедия о Коко Шанель с иллюстрациями главных модных изобретений дизайнера: от скромного платья, меняющего вид только благодаря нити жемчуга, до сумки 2.55, которую можно носить не в руках, а на золотой цепочке. Автор книги — историк моды, фэшн-консультант, постоянный автор Vogue и председатель жюри премии для молодых дизайнеров Dorchester Collection Fashion Prize Бронвин Косгрейв.
Книга «В постели с врагом. Тайная жизнь Коко Шанель»
Хэл Вон, 2012
Книгу Хэла Вона стоит читать уже после знакомства с основной биографией дизайнера. Автор пишет о периоде Второй мировой войны, когда Коко, по его словам, сотрудничала с немецкой разведкой и поставляла инсайдерскую информацию из Франции. Все факты Хэл, бывший сотрудник ЦРУ, подкрепляет документами из итальянских, польских, британских и американских архивов, впервые опубликованных именно в его монографии. «Традиционное представление о Шанель в корне меняется: икона стиля уступает место живой целеустремленной женщине, которая принимала трудные решения, шла на компромиссы, лгала, сотрудничала с оккупантами и изворачивалась всеми мыслимыми способами, лишь бы выжить и уберечь своих близких», — писал о «Тайной жизни Коко Шанель» The Washington Post.
Книга «Одинокая Шанель»
Клод Делэ, 2009
Из всех «прилагательных» книг о Коко Шанель («Непостижимая Шанель», «Непутевая Шанель», «Загадочная Шанель») самая увлекательная — «Одинокая Шанель», написанная психоаналитиком Клод Делэ вместе с командой французского модного дома. Отсюда — множество эксклюзивных фотографий, новые факты из биографии и доказательства, что судьба Коко была менее счастливой, чем ее творческое продолжение.
Книга «Аллюр Коко Шанель»
Поль Моран, 2010
Один из главных беллетристов и эссеистов 1930-х годов Поль Моран писал книгу о Коко с ее собственных слов. Но несмотря на это в ней немало биографических неточностей: автор избегал дотошного документирования данных о личной жизни кутюрье, но пытался написать портрет женщины, которая по сей день является олицетворением хорошего вкуса. Повествование «Аллюра», сделанное в ходе беседы с Шанель в 1940-е годы, дополнено иллюстрациями Карла Лагерфельда, выполненными в 1996-м.
Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock
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