Посмотрите фильм о новой демикутюрной коллекции Татьяны Парфеновой «Дон Жуан»

В коллекции найдутся вещи как для любителей театральных образов, так и для фанатов чего-то более базового. Платья-сутаны, урбанистическая одежда с золотой вышивкой, платья с инкрустацией кружевом и знаковые герои показа — воротники, созданные вручную из французского, бельгийского и испанского кружева.

«Это не модный видеоклип, а настоящая художественная история», — поделился своим мнением Александр Хилькевич в своем Instagram.

Помимо главной героини Полины Сугидзаки, в фильме также снимались Арсений Шатин, Александра Иосифиди, Надежда Гончар, Анастасия Лауман, Маргарита Фролова и Надежда Двуреченская.