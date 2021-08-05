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Посмотрите фильм о новой демикутюрной коллекции Татьяны Парфеновой «Дон Жуан»

Для модного дома Татьяны Парфеновой режиссер Кир Логинов снял fashion-фильм «Дон Жуан». Показ-перформанс прошел в исторической локации дворцово-паркового комплекса Царского Села.

TATYANA PARFIONOVA / Demi Couture 2021 / Don Juan (short fashion film) from Kir Loginov on Vimeo.

Главной идеей коллекции стала игра ассоциаций на разные темы, а романтика дворцовых парков, эфемерная игра света и тени, полифония шепотов и звуков отсылают зрителя к волнующему миру сказок.

Пышные и белые воротники, в стиле испанского ренессанса, обилие украшений и приятная театральность — отображают настроение коллекции, за стилизацию которой отвечал Денис Ведренцев.

В коллекции найдутся вещи как для любителей театральных образов, так и для фанатов чего-то более базового. Платья-сутаны, урбанистическая одежда с золотой вышивкой, платья с инкрустацией кружевом и знаковые герои показа — воротники, созданные вручную из французского, бельгийского и испанского кружева.

«Это не модный видеоклип, а настоящая художественная история», — поделился своим мнением Александр Хилькевич в своем Instagram.

Помимо главной героини Полины Сугидзаки, в фильме также снимались Арсений Шатин, Александра Иосифиди, Надежда Гончар, Анастасия Лауман, Маргарита Фролова и Надежда Двуреченская.

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