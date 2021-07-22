Анна Семак снялась для летнего дропа петербургской марки Saint-Tokyo

Один из образов Анны — лавандовый костюм, состоящий из жакета с декоративным элементом на спине и шорт, другой — белый костюм из юбки длины миди с разрезом и жакета, дополненный рубашкой в полоску без рукавов, и третий — рубашка с элементами деконструкции в сочетании с белыми брюками. Съемка проходила, конечно, в Петербурге.