«Это отличный солярий на колесах!»: петербурженки о том, как ездить на велосипеде в жару и сохранять презентабельный внешний вид

«Собака.ru» нашла петербурженок, которые ездят на работу на велосипеде, и записала их монологи. О том, как сохранить макияж и отличный внешний вид в летнюю жару, нужно ли трансформировать свой гардероб под велосипед, от каких вещей приходится отказаться и какие есть лайфхаки, чтобы всегда оставаться свежей.
Карина Ким
менеджер по продажам в мебельной компании, 31 год
Дресс-кода на моей работе нет, поэтому мой стиль может быть любым. Я действовала от обратного: приспособила свой велосипед под гардероб. Например, очень люблю платья, юбки и вообще женственные образы. Для того, чтобы не отказываться от них, я поставила на колеса специальную защиту, предотвращающую попадание одежды длины макси и миди в спицы. Еще у меня с собой всегда сумка или какие-то вещи, в том числе для работы, — под них я купила корзину. Каблуки и мини-юбки с велосипедом несовместимы, но я ни то, ни другое не ношу в принципе. Из аксессуаров — обычные солнцезащитные очки, плюс панама или кепка, если еду кататься на весь день по жаре.
Специальную защиту на колеса, которая называется skirt guard, я поставила как только порвала свое первое платье. В Петербурге ее почти невозможно найти — не было ни в наличии, ни под заказ. Велокультура в Европе развита гораздо сильнее, и там вариантов такой защиты разного дизайна и формы масса. Мне пришлось шить skirt guard самой, в качестве материала я выбрала эко-кожу. Купила в тканях кусочек поплотнее и побольше и методом проб и ошибок сделала. Защита состоит из двух частей и крепится между собой на липучках сверху колеса и еще через пару отверстий к колесу. Хотела однотонную черную кожу, но не нашла необходимой плотности, и прижилась клетка.
В жару тоже езжу на велосипеде, а вот в случае дождя на весь день добираюсь уже другим транспортом. Велосипед – отличный солярий на колесах! Из-за ветра и солнца по пути можно хорошо загореть. На велосипеде на самом деле не так жарко, как может показаться. Когда едешь, ты уже сам себе создаешь небольшой ветерок. У меня велосипед с тремя скоростями, он позволяет правильно распределять нагрузку на разных участках дороги, поэтому напрягаться и активно крутить педали нет нужды, а в общественном транспорте в духоте гораздо хуже. Плюс, макияж у меня всегда минимальный: легкий тонирующий крем, вместо туши наращенные ресницы, ну и помада или бальзам для губ. С собой, конечно, всегда матирующие салфетки, расческа и влажные салфетки на случай непредвиденных загрязнений или пыли.
Путь до работы у меня занимает примерно час и 10 минут, иногда укладываюсь в час. Соглашусь с популярным мнением, что нашему городу очень не хватает велодорожек. Но мне повезло — 80% пути я еду по велодорожке вдоль Фонтанки.
Алена Руденко
менеджер, 33 года
Одежду я подбираю под велосипед. У меня городской Linus, у которого открытая цепь, поэтому длинные брюки и юбки на запахе мне абсолютно не подходят. Сумки должны все-таки держать форму, или их может заменить авоська на завязках, чтобы ничего не рассыпалось в корзинке. Без проблем езжу на каблуках. Водители мужчины охотнее пропускают на пешеходном переходе, когда ты нарядная и на каблуках, как бы ужасно это не звучало.
Моя выдержка из последнего шоппинг-листа — это удобные сандали, которые будут плотно сидеть на ноге. Такие есть, например, в Vagabond. Любимая вещь гардероба для езды на велосипеде — джинсовые кюлоты COS. Они укороченные, широкие, с карманами и прекрасно подходят для катания. Покупала я их в Амстердаме. Моя любовь к велосипеду, как городскому транспорту, вообще родилась именно там. Однажды моя подруга, которая живет в Амстердаме, поехала в отпуск и предложила мне пожить у нее. Вместе с комнатой мне достались и ключи от ее велосипеда.
Сохранять презентабельную прическу мне легко, есть лайфхак — я кудрявая! Использую обычные влажные салфетки, если по пути все-таки немного вспотела, и оверсайз, который я чаще всего ношу, помогает это скрыть. Обязательно надеваю солнечные очки, чтобы мошки в глаза не попадали. Макияж у меня минимальный — консилер и яркая помада.
Я живу на Новочеркасской, и мне до работы (до станции Спортивной, Съезжинская улица) около 9,5 километров практически по выделенке — у нас шикарная длинная набережная. Путь занимает от 40 минут до часа. Обожаю ездить домой вечером, потому что это прямо-таки настоящая магия. Часто еще на подъезде к дому вижу фейерверк, и тут восторг зашкаливает. На Петроградке я езжу по Большому проспекту по выделенке для автобусов и сворачиваю на Введенской проспект на велодорожку. В целом там более приятная среда.
Алена Штарк
менеджер сервиса медицинского оборудования, 29 лет
Строгого дресс-кода у меня на работе нет, просто офисный стиль. Гардероб особо не изменился, когда я пересела на велосипед — так как мой транспорт с низкой рамой и крыльями, одежда и обувь подходят любые. Плюс есть защита на заднем колесе, чтобы длинная юбка не попадала в спицы. Езжу и в платьях, и в юбках, и в костюмах, и в брюках. Единственное — в дождь светлые брюки могут испачкаться. Еще все собираюсь купить вело-подвязку для юбки, но пока не случилось. Лайфхак — чтобы она не разлеталась, можно булавкой сцепить между ног. В офисе в основном все носят сменную обувь, поэтому каблуки можно переобуть непосредственно на работе. Хотя на каблуках я тоже езжу. Не на шпильках, конечно, но средний вполне подходит. Так даже интереснее — нога по-другому стоит на педали, и мышцы другие подключаются.
Сменная одежда пригодилась пару раз, когда попадала под сильный дождь — можно иметь на всякий случай в офисе юбку или брюки запасные. Обычно смотрю утром прогноз погоды и беру с собой дождевик. У меня есть дождевики из плащевки, которые обрабатываю спреем для зонтов и обуви. Дождевики из пленки мне не нравится — они раздуваются, вода с них стекает на ноги, и все равно приезжаешь мокрой. Они только на случай очень сильного дождя, чтобы хоть часть одежды сохранить сухой. Еще запасной дождевик из пленки лежит на работе на экстренный случай.
Чтобы носить головные уборы, пришлось приспособиться: шляпы должны быть на резинке или можно прикалывать их невидимками к волосам, чтобы ветром не унесло. Очки я ношу самые обычные солнцезащитные, зимой прозрачные без диоптрий — от ветра. Спортивные аксессуары я не люблю, поначалу ездила в велосипедных перчатках, потом поняла, что они совсем не нужны. На велосипеде у меня есть корзина, что позволяет не пользоваться рюкзаком — спина не потеет.
Когда каждый день ездишь на велосипеде, организм быстро адаптируется, и путь ничем особо не отличается от поездки на транспорте или от часовой прогулки. Если не наносить макияж, то можно просто умыться в туалете. Душ за годы велопоездок мне не потребовался, я довольно медленно езжу и не потею. Если макияж принципиально нужен, то можно выехать заранее, умыться и накраситься уже на работе. Обычно, если жарко, я не пользуюсь тональной основой, аккуратно умываю лицо, чтобы не намочить глаза. А еще в офисе освежаюсь термальной водой, но это уже независимо от велосипеда. Получается только крашу глаза дома и все. Или вообще не крашусь – по настроению.
Сейчас я работаю близко от дома, 20 минут на велосипеде — самый быстрый способ добраться до офиса. Раньше ездила час. А еще когда-то у меня был велосипед с кучей скоростей, иногда слетала цепь, приходилось ее поправлять, и все руки были грязные. Сейчас велосипед без наворотов, и такой проблемы нет — все-таки городской он на то и городской, чтобы можно было спокойно ездить в любой одежде и не бояться за юбку и чистоту рук.
Наталья Кузнецова
куратор проекта «Петербург глазами инженера», 37 лет
Я езжу на велосипеде в повседневной одежде — вот и весь принцип моего гардероба. Никак не меняла его — просто при новых покупках сразу оцениваю, насколько в этой одежде мне будет удобно. Причем удобно в целом, а не именно на велосипеде. В юбках и платьях не просто можно ездить — в них намного комфортнее, чем в джинсах! Никакие приспособления типа велоподвязок или skirt guard не использую — только родную защиту цепи, которая есть практически на всех городских велосипедах. Отказалась от синтетики, узких прямых юбок и обуви на каблуках. Небольшой каблук не мешает, но ведь обувь может быть красивой, а еще удобной, и без каблука. Важный момент — заменила в цепи смазку с масляной на парафин — теперь цепь не пачкает обувь.
Очки должны подходить по размеру и не спадать. Специальные есть, но они для спорта. Из аксессуаров у меня жестко прикрученная металлическая корзинка, куда кладу сумку, держатель для телефона и зеркало. Есть еще сумка с AliExpress, которая вешается на багажник, когда еду за продуктами.
Потеешь от езды на велосипеде точно никак не больше, чем от езды на автобусе. И точно меньше, чем в машине без кондиционера. Я не гоняю, то есть нахожусь в равных условиях с пешеходами. В голландском языке, по-моему, есть два разных слова, характеризующих езду на велосипеде. Первое — про велоспорт, второе — ближе к «велопешеход». По факту, ты также идешь пешком, просто быстрее, и сумки не надо нести. У меня нет офиса как такового, я езжу на встречи и на экскурсии. До 12 километров в одну сторону выбираю велосипед. Со средней городской скоростью дорога занимает час.
Конечно, в проливной дождь некомфортно, и я выберу другой транспорт. Есть дождевики, но мне, чем тратить время на облачение в них, проще сесть на трамвай или поехать на каршеринге. Велосипед — это не самоцель. Сменив личный автомобиль на велосипед, понимаешь, что это больше про свободу выбора — как удобнее, так и едешь.
Рита Русова, 28 лет
личный помощник директора в туристической компании, свой бизнес по мыловарению
Сейчас я на удаленке, но когда работала в офисе, то ездила на работу на велосипеде. Носила платья, юбки средней длины — короткие и слишком длинные не особо подходят для езды на велосипеде. Самое, наверное, страшное — это испачкаться цепью, но у меня хорошая девичья модель, и цепь прикрыта — велосипед финский, а у финнов все продумано. Плюс имеется корзинка, куда закидываю сумочку. С утра нарядился и вперед!
Я довольно просто отношусь к макияжу, у меня легкий мейк, которые не требует закрепления. Вообще, люди, которые передвигаются на общественном транспорте, потеют не меньше нашего, там порой намного хуже, чем на велике с ветерком. Единственное неудобство велопоездок по городу — парковка. Например, у моего бизнес центра она была, но часто приходится долго искать подходящее место, куда можно пристроить велик, плюс возиться с замком запарно. А так велосипед и Петербург — это двойная любовь.
Текст: Полина Лаврентьева
Фото: личный архив героинь
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