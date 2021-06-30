«Это отличный солярий на колесах!»: петербурженки о том, как ездить на велосипеде в жару и сохранять презентабельный внешний вид

Дресс-кода на моей работе нет, поэтому мой стиль может быть любым. Я действовала от обратного: приспособила свой велосипед под гардероб. Например, очень люблю платья, юбки и вообще женственные образы. Для того, чтобы не отказываться от них, я поставила на колеса специальную защиту, предотвращающую попадание одежды длины макси и миди в спицы. Еще у меня с собой всегда сумка или какие-то вещи, в том числе для работы, — под них я купила корзину. Каблуки и мини-юбки с велосипедом несовместимы, но я ни то, ни другое не ношу в принципе. Из аксессуаров — обычные солнцезащитные очки, плюс панама или кепка, если еду кататься на весь день по жаре.

Специальную защиту на колеса, которая называется skirt guard, я поставила как только порвала свое первое платье. В Петербурге ее почти невозможно найти — не было ни в наличии, ни под заказ. Велокультура в Европе развита гораздо сильнее, и там вариантов такой защиты разного дизайна и формы масса. Мне пришлось шить skirt guard самой, в качестве материала я выбрала эко-кожу. Купила в тканях кусочек поплотнее и побольше и методом проб и ошибок сделала. Защита состоит из двух частей и крепится между собой на липучках сверху колеса и еще через пару отверстий к колесу. Хотела однотонную черную кожу, но не нашла необходимой плотности, и прижилась клетка.

В жару тоже езжу на велосипеде, а вот в случае дождя на весь день добираюсь уже другим транспортом. Велосипед – отличный солярий на колесах! Из-за ветра и солнца по пути можно хорошо загореть. На велосипеде на самом деле не так жарко, как может показаться. Когда едешь, ты уже сам себе создаешь небольшой ветерок. У меня велосипед с тремя скоростями, он позволяет правильно распределять нагрузку на разных участках дороги, поэтому напрягаться и активно крутить педали нет нужды, а в общественном транспорте в духоте гораздо хуже. Плюс, макияж у меня всегда минимальный: легкий тонирующий крем, вместо туши наращенные ресницы, ну и помада или бальзам для губ. С собой, конечно, всегда матирующие салфетки, расческа и влажные салфетки на случай непредвиденных загрязнений или пыли.

Путь до работы у меня занимает примерно час и 10 минут, иногда укладываюсь в час. Соглашусь с популярным мнением, что нашему городу очень не хватает велодорожек. Но мне повезло — 80% пути я еду по велодорожке вдоль Фонтанки.