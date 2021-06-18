Модный дом Вячеслава Зайцева вновь заработает — его ждет перезапуск

По информации издания The Business of Fashion модный дом Вячеслава Зайцева ждет перезапуск. Когда он заработает вновь, пока неизвестно, но в планах бренда — создание как одежды, так и часов, косметики, фарфора, постельного белья. Возглавят Slava Zaitsev внук и внучки дизайнера — Егор, Маруся и Анастасия.
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Фото: Алексей Костромин
Напомни, что свой последний показ Вячеслав Зайцев провел в 2018 году, у дома мод были серьезные финансовые проблемы, но, как стало известно, их удалось решить.
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