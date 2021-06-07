На этой неделе состоится всероссийская премьера фильма «Маржела: своими словами»

В прокат выходит документальный фильм о дизайнере-революционере Мартине Маржеле. Всероссийская премьера картины «Маржела: своими словами» режиссера Райнера Хольцемера (автор фильма 2017 года об еще одном гении — Дрисе ван Нотене) состоится 10 июня. Фильм уникален тем, что в нем появится сам Мартин — часть его истории, посвященная основным этапам карьеры и молодости, рассказана от первого лица.