Теннисист Андрей Рублев стал послом часов и ювелирных изделий Bvlgari

Новый посол часов и украшений Bvlgari — теннисист, ворвавшийся в топ-10 мирового рейтинга и ставший седьмой ракеткой мира, победитель восьми турниров ATP, финалист Мастерса в Монте Карло этого года, Андрей Рублев. Спортсмен сотрудничает с ювелирным домом с 2020 года, представляя на подиуме часы бренда.
Сотрудничество теннисиста и Bvlgari сейчас вышло на следующий уровень. В качестве посла Рублев будет транслировать ценности бренда большой аудитории разных поколений. Кампанию с новым амбассадором снимали на московском корте, в ней Андрей играет в теннис с часами-талисманом Bvlgari Aluminium на запястье, а также в модели Octo. Работали над визуалом фотограф Данил Головкин и режиссер Никита Черников.
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