Теннисист Андрей Рублев стал послом часов и ювелирных изделий Bvlgari

Сотрудничество теннисиста и Bvlgari сейчас вышло на следующий уровень. В качестве посла Рублев будет транслировать ценности бренда большой аудитории разных поколений. Кампанию с новым амбассадором снимали на московском корте, в ней Андрей играет в теннис с часами-талисманом Bvlgari Aluminium на запястье, а также в модели Octo. Работали над визуалом фотограф Данил Головкин и режиссер Никита Черников.