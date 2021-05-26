Calvin Klein показали коллекцию Pride, лицом которой стал испанский актер Омар Аюсо

Американский бренд выпустил новую капсульную коллекцию, которая получила название Pride. В нее вошли деним, нижнее белье, купальники и аксессуары с красочными, графичными принтами и вышивкой. Выход капсулы приурочен ко всемирному месяцу прайда, а представил ее испанский актер Омар Аюсо.
Кроме того, Calvin Klein запустили рекламную кампанию в поддержку ЛГБТКИА+-сообщества. В ней приняли участие восемь героев — актер и лицо коллекции Pride Омар Аюсо, певица Arca, диджей и дизайнер Хани Дижон, актер Айзек Коул Пауэлл, певица Рэйса Флауэрс, поэт и активист Кай Исайя Джамал, певица Кинг Принсесс, художник Самуэль де Сабоя.
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