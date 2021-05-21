Ожерелье бабушки и свитер брата: художница по костюмам сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» объясняет, почему мы всегда будем скучать по 90-ым

Затяжной тренд на 90-ые царит не только в моде, но и в кинематографе. Режиссеры охотно культивируют его, поэтому избежать схожести кинопродуктов становится все сложнее, особенно, если в них участвуют одни и те же актеры. Так образ Юры Борисова из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», на первый взгляд, перекликается с его же образом в фильме Бориса Акопова «Бык», но Мария Шевченко схожесть героев опровергает. По ее словам внутренне персонажи совсем разные, а это определяет и их внешность. «Герой Борисова в «Мир! Дружба! Жвачка!» — Алик — человек надломленный, он прошел афганскую войну, вернулся в мирную жизнь, но не восстановился и уже никогда не восстановится. А «Бык» — это все-таки история про человека, который играет в бандита. Во втором случае внешность важна больше, ведь кожаная куртка, майка, спущенные штаны – визуальные маркеры группы, к которой причисляет себя герой. Алик же ни в кого не играет, у него есть сформированное понимание жизни. Во втором сезоне наш герой кардинально поменяется, его трансформацию можно отследить и по костюмам. Я старалась максимально отразить его состояние после всего, что он пережил и потерял. Для этого я работала не только с одеждой, но и с ее фактурой». Теперь на Юре Борисове будут сильно пожившие танковые штаны, которые в дар сериалу отдала художница по костюмам и подруга Марии — Дарья Фомина. Спецодежда была найдена на Авито.