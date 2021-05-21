Ожерелье бабушки и свитер брата: художница по костюмам сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» объясняет, почему мы всегда будем скучать по 90-ым

Действие «Мир! Дружба! Жвачка!» разворачивается в 94-ом году — достритвировское, довинтажное, досастейнбл время, когда пределом возможностей были варенки, а пределом мечтаний — кожаная куртка. Второй сезон сериала стартует на ТНТ уже 24 мая. Перед премьерой узнали все об образах героев и окончательно убедились, что всегда будем скучать по 90-ым, поговорив с художницей по костюмам Марией Шевченко. Где она искала главные характерные вещи, пришлось ли ей заглянуть в свой собственный гардероб и стиль какой рок-группы был взят за основу главного девичьего образа.
При создании костюмов художница Мария Шевченко следовала эпохе и ее визуальным маркерам, но не обошлось и без личного опыта, воспоминаний и реально существующих людей, одежда которых перекочевала из 90-ых настоящих в 90-ые кинематографические. Например, главный герой сериала Санька, по признанию Марии, похож на ее старшего брата. «В этом сезоне происходит преображение персонажа — он становится более мужественным, ответственным, взрослым. Поэтому мне нужно было сделать его образ более фундаментальным, при этом оставив и присущую возрасту юность. Референсом стала фотография, датированная как раз 94-ым годом, — я опиралась именно на образ брата. На фото он запечатлен с нашими бабушкой и дедушкой, а одет в цветной свитер с геометрическим принтом, из под которого выглядывает белая футболка, вареные джинсы и кеды — образ настолько очаровательный, что я до сих пор вспоминаю с теплотой то время».
Основой образа главного героя стал как раз тот самый геометричный свитер с семейного снимка. Марии удалось найти очень похожий, причем в собственном гардеробе: «Если тебе нравится персонаж, если он тебе близок, ты стараешься одеть его, как себя», — говорит Шевченко. Свитер был куплен художницей по костюмам в секонде 4 года назад. «Я долго искала, а в какой-то момент заглянула в свой собственный гардероб и нашла то, что хотела. На момент старта съемок у меня еще не было нужной характерной вещи, мы с режиссером обсуждали разные варианты, брали время на подумать, разрабатывали дополнительные варианты, но основой никак не находился. Буквально на первой смене в Туле, я пришла на съемочную площадку в том самом свитере. Как только вышла в нем, мы с Антоном (Федоров — режиссер сериала. — Прим. ред.) столкнулись взглядами, посмотрели на этот свитер и без слов поняли, что нужная вещь найдена — образ сложился».
Вообще все характерные вещи, которые очень важны для отражения персонажа, родом из эпохи, а зачастую и вновь из личного архива художницы по костюмам. Еще один пример — ожерелье бабушки Марии. В нем появляется сериальная бабушка главного героя Анна Филипповна — богемная интеллигентная женщина, филологическая дева, которая в тульской Ясной Поляне читает стихи и проводит экскурсии. Отразить ее интеллигентность, аристократичность и помог аксессуар — это янтарная ожерелье с застывшими в камнях сухоцветами, обрамленное ажурной нитью.
Персонаж Женьки — девушки главного героя — обошелся без личных референсов и представляет собой квинтэссенцию эпохи. По сюжету героиня уезжает в Германию с родителями, но позже возвращается. За это время образ Женьки претерпел изменения, стал более европейским, в нем угадывается влияние субкультур Берлина и девчачьих рок-групп вроде Blondie и Roxette. Мартинсы соединяются с мини-сарафанами, надетыми на белую футболку, а завершают преображение героини распущенные кудрявые волосы.
Одежда, которой нужно было появиться в сценах с несколькими дублями, либо шилась специально, либо покупалась в масс-маркете. Работе над костюмами очень помогло то, что эстетика 90-ых актуальна уже много лет. Вещь, стилизованную под те времена, сейчас можно легко найти практически везде. Новые купленные в масс-маркете вещи костюмеры, конечно, искусственно состаривали и портили: засаливали воротники и лацканы или купали в чае.
Затяжной тренд на 90-ые царит не только в моде, но и в кинематографе. Режиссеры охотно культивируют его, поэтому избежать схожести кинопродуктов становится все сложнее, особенно, если в них участвуют одни и те же актеры. Так образ Юры Борисова из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», на первый взгляд, перекликается с его же образом в фильме Бориса Акопова «Бык», но Мария Шевченко схожесть героев опровергает. По ее словам внутренне персонажи совсем разные, а это определяет и их внешность. «Герой Борисова в «Мир! Дружба! Жвачка!» — Алик — человек надломленный, он прошел афганскую войну, вернулся в мирную жизнь, но не восстановился и уже никогда не восстановится. А «Бык» — это все-таки история про человека, который играет в бандита. Во втором случае внешность важна больше, ведь кожаная куртка, майка, спущенные штаны – визуальные маркеры группы, к которой причисляет себя герой. Алик же ни в кого не играет, у него есть сформированное понимание жизни. Во втором сезоне наш герой кардинально поменяется, его трансформацию можно отследить и по костюмам. Я старалась максимально отразить его состояние после всего, что он пережил и потерял. Для этого я работала не только с одеждой, но и с ее фактурой». Теперь на Юре Борисове будут сильно пожившие танковые штаны, которые в дар сериалу отдала художница по костюмам и подруга Марии — Дарья Фомина. Спецодежда была найдена на Авито.
Самым сложным для Марии стал поиск вещей для образа нового героя сериала. За три дня нужно было создать персонажа, который часть жизни прожил в Штатах, и вернулся в Россию 90-ых. «Передо мной поставили задачу сделать гостя из будущего, выглядящего как человек из 97-го года. Плюс еще и главного злодея. Я топталась на месте, а потом решила сделать его монохромным — одела в белые пиджаки с объемными плечами и деталями, отсылающими к смокингам, и рубашки с черно-белыми графическими принтами. Получился образ грузинского Джокера (Смеется), слегка карикатурного, но уникального, которым я очень довольна».
«Мир! Дружба! Жвачка!», с 24 мая, 21:00
Фото: архивы пресс-служб
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