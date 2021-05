Умер сооснователь бренда Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет

После того, как Пол Ван Дорен бросил школу, в 1966 году он основал вместе с братом и двумя партнерами компанию The Van Doren Rubber, которая позднее была переименована как Vans. В настоящее время компания принадлежит VF Corporation, владеющая Supreme, The North Face, Timberland и другими известными брендами. Незадолго до смерти Ван Дорен опубликовал автобиографию «Подлинность: мемуары основателя Vans» («Authentic: A Memoir by the Founder of Vans»).