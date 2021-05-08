Умер сооснователь бренда Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет

Причины смерти пока неизвестны. «Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелые эксперименты Пола в сфере дизайна, дистрибуции и маркетинга, а также его умение работать с цифрами и повышать эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — говорится в посте.