Умер сооснователь бренда Vans Пол Ван Дорен. Ему было 90 лет

В возрасте 90 лет умер сооснователь американской обувной компании Vans Пол Ван Дорен. Об этом сообщается на официальной странице Vans в Instagram.
Причины смерти пока неизвестны. «Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Смелые эксперименты Пола в сфере дизайна, дистрибуции и маркетинга, а также его умение работать с цифрами и повышать эффективность превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд», — говорится в посте.
После того, как Пол Ван Дорен бросил школу, в 1966 году он основал вместе с братом и двумя партнерами компанию The Van Doren Rubber, которая позднее была переименована как Vans. В настоящее время компания принадлежит VF Corporation, владеющая Supreme, The North Face, Timberland и другими известными брендами. Незадолго до смерти Ван Дорен опубликовал автобиографию «Подлинность: мемуары основателя Vans» («Authentic: A Memoir by the Founder of Vans»).
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