Знакомьтесь, художник Гена Марвин — это он бегал по Петербургу в надувном костюме и вышел на акцию 21 апреля в образе триколора

Начнем, конечно, с того самого видео в надувном костюме. Какая на него была реакция?

Видео было снято возле моего дома, ролик просто взорвал интернет, уже на следующий день после публикации мне писали люди: «А я живу на пару этажей ниже тебя, а я в соседней квартире, а я в соседнем подъезде, мы знаем номер твоей квартиры, ты снимаешь квартиру у моей матери» и все такое. Тогда я понял, что все серьезно.

Что писали?

Сказали что я классный, и что это очень весело. Я рад, что так. Хотя ребята написали, что в общей беседе ЖК, есть парочка людей, которые против таких моих выходов и видео.

В личку гадости посыпались?

Они и не заканчивались. Я всю жизнь с ними живу.

С тех пор, как ты занялся дрэгом? Сколько, кстати, ты уже в этом искусстве?

Три года. Но то, чем я занимаюсь сейчас, начал делать с сентября. Я осмыслил, пересмотрел свой дрэг и бьюти-бэкграунд.

То есть перешел в перформанс? Или что ты имеешь в виду, когда говоришь о переосмыслении?

Да, наверное, перформанс. Я имею в виду, что теперь углубился в это. Просто любой мой выход может превратиться в перфоманс, хочу я этого или нет. Раньше было так: пришел домой, накрасился, сфоткался, а сейчас мне нравится в этом жить, выходить в своих образах в люди, в клубы, в публичные места — это весело! Ко мне постоянно подходят люди и ни разу, кроме случая в Магадане (Гена родом из Магадана. — Прим. ред.), агрессии не было. Кто-то говорит: «Вау, класс», а кто-то: «Вот мразь страшная». Но мне все равно, главное что не трогают.