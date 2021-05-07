Знакомьтесь, художник Гена Марвин — это он бегал по Петербургу в надувном костюме и вышел на акцию 21 апреля в образе триколора

Художник Гена Марвин, и по совместительству петербургская дрэг-квин Джена, взорвал интернет своими видео-променадами по улицам Петроградки. Пытливый читатель спросит, что в этом такого? Дело в том, что прогуливался Гена в огромном надувном костюме (который вышел далеко за пределы понятия «оверсайз»), на каблуках и с арт-макияжем. Первый ролик собрал почти 6 миллионов просмотров в Tik-Tok, дальше — интервью для Dazed, 604 тысячи подписчиков, предложение создать образы для фильма ужасов. Закрепил эффект Гена, выйдя на акцию 21 апреля в костюме триколора. Мы встретились с 22-летним художником, чтобы обсудить страхи, популярность и скотч.
Начнем, конечно, с того самого видео в надувном костюме. Какая на него была реакция?
Видео было снято возле моего дома, ролик просто взорвал интернет, уже на следующий день после публикации мне писали люди: «А я живу на пару этажей ниже тебя, а я в соседней квартире, а я в соседнем подъезде, мы знаем номер твоей квартиры, ты снимаешь квартиру у моей матери» и все такое. Тогда я понял, что все серьезно.
Что писали?
Сказали что я классный, и что это очень весело. Я рад, что так. Хотя ребята написали, что в общей беседе ЖК, есть парочка людей, которые против таких моих выходов и видео.
В личку гадости посыпались?
Они и не заканчивались. Я всю жизнь с ними живу.
С тех пор, как ты занялся дрэгом? Сколько, кстати, ты уже в этом искусстве?
Три года. Но то, чем я занимаюсь сейчас, начал делать с сентября. Я осмыслил, пересмотрел свой дрэг и бьюти-бэкграунд.
То есть перешел в перформанс? Или что ты имеешь в виду, когда говоришь о переосмыслении?
Да, наверное, перформанс. Я имею в виду, что теперь углубился в это. Просто любой мой выход может превратиться в перфоманс, хочу я этого или нет. Раньше было так: пришел домой, накрасился, сфоткался, а сейчас мне нравится в этом жить, выходить в своих образах в люди, в клубы, в публичные места — это весело! Ко мне постоянно подходят люди и ни разу, кроме случая в Магадане (Гена родом из Магадана. — Прим. ред.), агрессии не было. Кто-то говорит: «Вау, класс», а кто-то: «Вот мразь страшная». Но мне все равно, главное что не трогают.
Когда слышишь «мразь страшная» что испытываешь?
На прошлой неделе мы ехали на съемки клипа в Петербурге, я в мейке, в образе. Водитель мимо проезжающей машины смотрит прямо на меня и снимает на телефон. Я опускаю окно, а он мне говорит: «Ну ты и страшный!». Стало неприятно. Но хорошо, что большинство людей видят именно образ, мальчика в мейке.
Давно ты в бьюти-сфере?
Лет с 15-ти. Просто смотрел что-то на ютубе, знакомился с визажистами, мы вместе снимали какие-то штуки. Сейчас хочу полностью уйти в бутафорию и делать из себя именно монстров. На это есть спрос, мне начинают поступать предложения от режиссеров.
Кайф!
Да! Сейчас вот таких «белых лиц», криэйтеров, которые делают мейк, очень много. Среди них достаточно именитых и получается, что тебя всегда с кем-то сравнивают. Чтобы я не выложил, мне пишут: «Ты как она и как он». Не хочется быть в чьей-то тени, хочется быть собой. Сейчас я получил для этого и площадку, и аудиторию, и движ, и предложения. Я понимаю, что не могу продавать то, что уже есть.
К слову про аудиторию — когда ее объемы увеличились?
После того, как мой хэллоунский образ репостнул Dаzed! Тысячи лайков, куча репостов и плюс 100 подписчиков ежедневно. Сейчас аудитория продолжает расти.
Бывают периоды, когда ты устаешь от арта, создания образов?
Мысль о том, что мне нужно что-то выложить, создать, она как ранний подъем, как десятичасовая смена в шахте, она просто убивает. Потому что когда ты артист, тебе нужно создавать что-то из себя бесконечно. У меня были такие дни, когда я просыпался, понимал, что мне нужно что-то сегодня придумать, и чувствовал тотальное выгорание. Теперь я стал проще относиться к этому, ушло слово «нужно», и вся моя деятельность пересекается с моей жизнью.
То есть теперь все органично?
Да, именно.
Как ты создаешь свои образы? Речь именно про костюмы. Например, надувной.
Надувной продавался готовый — его на AliExpress можно за тысячу рублей купить. Мне очень понравилась эта тема с костюмами, на днях должен прийти новый — латексный. Думаю, прикольно переодеваться в уже готовые костюмы, которые я не вижу в обычной жизни. С надувным получилось так: я зашел на AliExpress, смотрю — сумоисты, подумал, что прикольно, хочу себе видео, фотки в таком костюме, заказал. Я сначала снял в нем видео дома, потом решил выйти на улицу — получилось что-то типо челленджа. Написал в тиктоке, что появлюсь в костюме публично за миллион лайков. Для меня тогда это была невозможная вообще цифра. Бац, за три дня у меня миллион лайков. Я думаю: ладно, иду на улицу. Вообще было классно — мы бегали, смеялись, люди тоже ухахатывались, не понимали, что происходит. На днях я снимался в этом же образе для петербургского бренда Sintezia, но все — на этом оставлю историю с надувным костюмом.
С какими петербургскими fashion-марками сотрудничаешь, кроме Sintezia?
Еще снимался для MARTYNENKOV (марка дизайнера Влада Мартыненко. — Прим. ред.). С Sintezia мы давно хотели посотрудничать, я год назад сам им писал, а сейчас уже они заинтересовались. На московской Неделе моды ходил в качестве модели на показе у Саши Рогова. Мы общаемся, он хочет сделать со мной съемку для бренда — чтобы я на каждый его образ создал свой макияж. Тяжелая тема, будем работать. Когда я, кстати, в Петербург переезжал, думал, что буду моделью. Потом оказалось, что у меня для модели роста особо нет. Да и понял, что это скучно — ходишь в одежде, а люди просто смотрят на тебя. Я хочу быть отдельной ячейкой, чтобы ко мне за продуктом приходили.
То есть ты хочешь создавать и генерировать?
Очень! Сейчас мне сильно мешает ежедневная учеба (Гена учится в колледже на визажиста. — Прим. ред.). Родители уже смирились, понимают, что моя деятельность приносит мне деньги. За последний месяц посыпались финансовые предложения, от этого еще сильнее хочу работать. А у родителей такая позиция: если платят — тогда ок. Хотя для них главное, чтобы я с образованием был, но учиться мне уже невозможно. Я просто живу своей жизнью вне учебного заведения, а они (колледж) все равно приходят ко мне и говорят: «Геннадий, вот вы сегодня такие-то законы нарушили, вы в курсе?». Я отвечаю, что в курсе, и уже проконсультировался по этому поводу с адвокатом. Да, с недавних пор у меня есть адвокат! Я уже знаю, что никуда не попадаю, говорю им: «Извините», а они продолжают. Короче, стресс.
Что учеба тебе дала?
Понимание, что никогда в жизни я не буду работать визажистом, что красить людей не хочу и не умею. Я сколько раз пробовал, у меня не получается классический мейк, но учусь, потому что для родителей важно.
В СМИ тебя как только не называли: акционист, перформер. Как сам ты себя позиционируешь?
Я художник, который показывает свое искусство через перевоплощения. Мне нравится привлекать внимание, самовыражаться. Кто я? Я просто художник, это определение включает все понятия, о которых ты сказала, и никак меня не ограничивает. Оно реально позволяет заниматься многими вещами и работать с кем угодно.
Как ты выглядишь в обычной жизни? Сейчас на тебе черное худи, никаких каблуков и мейка.
Обычно я одеваюсь довольно просто и смешиваюсь с толпой. Мне хватает внимания в образе, а в жизни хочется просто гулять, спокойно передвигаться по городу, даже не привлекать внимания. В Магадане я шел по поселку и все знали, кто я (слишком рано сделал каминг-аут). Очень сильно я заморачиваюсь, когда готовлюсь к образу, а в обычной жизни проснулся, оделся и пошел. Не интересно. Могу стрелки сделать.
Последний твой образ в костюме триколора был из скотча.
И это жесть — все преет! На акции 21 апреля я в полной мере понял, что такое быть в скотче. В таком образе невозможно ничего сделать — руки замотаны, каблуки примотаны к ногам, то есть я беспомощен. Когда понял это во время акции, у меня началась паника, прибежал домой, начал кричать: «Снимите это с меня!». На следующий день просыпаюсь и думаю: «По-моему это плохо, что я делаю». Речь именно про скотч. Хоть я потом и сдаю все на переработку, это все равно не разумное потребление. Я задумался о том, чтобы заменить неэкологичный скотч на ткани ПВХ, как-то апгрейдить историю с костюмами. Может быть, примерю новый образ, но пока точно не знаю. Хочется немного отдохнуть.
Нет ощущения, что если сейчас залечь на дно, то популярность спадет?
Я слежу за криэйторами, среди которых есть мальчик, делающий странные образы, похожие на мои. Я сначала очень злился, а потом понял, что несмотря на копирование, подписчиков и лайков у него больше не становится. В недавнем интервью Dazed как раз рассказывал о том, что меня отличает. Люди приходят именно ко мне, они знакомятся со мной и с тем, что я транслирую — философией, которую я вкладываю в каждый свой образ. Это мои страхи, переживания и кошмары из детства. И аудитория это чувствует.
Как ты относишься к психотерапии?
На самом деле, у меня просто нет денег на психотерапевта, и я приучил себя ничего не испытывать. Понимаю, что у меня много проблем, и все из детства, голова иногда кругом идет. Но я не считаю, что мне нужно с этим разбираться. Сам с собой разговариваю, мне это помогает.
Возможно, ты просто сублимируешь все в свое творчество, и это твой личный способ помочь себе.
Ого, да. Не думал об этом.
Не планируешь уехать из России?
Подруга недавно сказала, что мне легко будет получить убежище, но тогда я не смогу вернуться обратно в Россию. А нашу страну я люблю, мне тут комфортно, я научился жить по всем правилам. Но может надо поехать и узнать, как за ее пределами. Я нигде не был.
Ты — воплощение визуального восторга для многих, а какой визуал восторгает и трогает тебя?
Сейчас подсел на аниме, хотя всю жизнь его ненавидел. А вообще человеческие эмоции — мое вдохновение. Еще многое для творчества можно взять из разговоров людей. Если ты не можешь слушать себя, слушай другого человека и трансформируй услышанное вот что-то свое.
Фото: Алина Утробина, личный архив героя
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