Минимализм умер? Срочно бежим за рюшами и пайетками? Отвечают герои «Собака.ru»

В фэшн-индустрии активно говорят о смерти минимализма. Этому утверждению как будто вторят и мировые дизайнеры, которые, судя по аналитике последних недель моды, перестали обращаться к минимализму (на его долю приходится всего 33%). «Собака.ru» решила узнать мнение петербургских героев — блогеров, художников, кураторов, которым не чужд минимализм, жив ли он и будет ли жить, или нам всем срочно нужно бежать за блестками и рюшами? И вообще, не переросло ли это стилевое направление категории «модно» и «популярно», превратившись в идеологию, захватывающую все сферы жизни.
Научный сотрудник, куратор Русского музея, создательница концепт-пространства Maison25
Своевременный вопрос в предвкушении летнего сезона.
Давайте сначала обратимся немного к недавней истории. Советский человек должен был выглядеть скромно и просто, так сказать, не выделяться из толпы, в отличии от моего поколения миллениалов, которые как раз готовы были смело экспериментировать. Тогда это была навязанная модель поведения, норматив общественного вкуса. Сейчас — это свободный выбор. Надо понимать, что мода — это не только искусство, но и отражение политической, социальной и экономической ситуации. Рассвет минимализма в современном фэшн-комьюнити России стал ответом на кризис 2014- 2015 года. Благосостояние большинства людей упало, и мы вынужденно стали выбирать более практичные решения. Носить бланковые футболки и базовые цвета проще, они идут всем, а значит их проще продавать. Это выгодно в первую очередь для бренда. Все гениальное просто и с точки зрения маркетинга минимализма — это именно так.
Если говорить об индивидуальности, то любая тотальная идеология — это ограниченность, поэтому надо стремиться самовыражаться в совокупности: образ жизни, искусство себя «подать» и личный путь к самовыражению в одежде. Только так можно создать свой искренний узнаваемый стиль, чтобы смело заявлять: «Стиль — это я.» На мой взгляд, современные тренды это тоже своеобразные оковы, которыми ограничено восприятие тех, кто активно пользуется этим.
Художница-иллюстратор
В моем мире минимализм процветает (тут я подмигиваю). Мир моды разделился на кружки по интересам, и модно абсолютно все в зависимости от ваших предпочтений. И Петербург не исключение, я уверена, здесь актуален, как и минимализм, так и адская эклектика 90-х или псевдо французский стиль.
Внешний вид и пространство вокруг вас зависят от того, в каком вы модном кружке. Если вы в кружке «модная мода», то скорее скупаем все в подряд, иначе никто не поставит вам лайк, ведь эти туфли вы носили прошлым летом.
Для меня минимализм — это образ жизни. Понятие, которое намного обширнее, чем просто пальто оверсайз или бежевый тренч. Отчасти минимализм стал синонимом классике. Сейчас мы носим то, что делал еще Маржела для Hermes в 1998, или Calvin Klein в тех же годах, только немного под другим соусом. А если заглянем еще раньше — в 30-е годы XX века — будем удивлены, что найдем супер актуальные пляжные снимки Дианы Вриланд. Просто мужской костюм стал женским. В другом случае, как тенденция, минимализм только проник в массы, пошел в народ так сказать. Это точно не проходящий тренд, он будет меняться, как и любое явление в моде, но с нами навсегда, как джинсы.
Не думаю, что все перейдут на буйство всего и сразу. Мы и так устали от одинаковых, как под копирку социальных сетей: одни и те же ракурсы, сумки, и так далее. Как мы помним — кружки по интересам наше все! Одним пайетки и рюши, другим — этника, а третьим — минимализм (и тут я снова подмигиваю).
Основатель маркетингового агентства sēns. collective
Минимализм был, есть и будет всегда. Он будет жить вечно, трансформируясь по пути. Глобальный всплеск минимализма коснулся нас 4-5 лет назад, когда ото всюду мы слышали громкие заявления о минималистичной одежде, работе, еде и в целом образе жизни. Как и любой тренд, минимализм коснулся всех стадий: отторжение, знакомство, принятие, применение, внедрение в жизнь.
Минимализм — это база, на которую можно нанизывать свои мысли, яркие краски, различия и шероховатости — то, что делает нас уникальными. Для себя я выбрал преимущественно минималистичный подход во всем: в одежде, жизни (отказ от перепотребления/ограничение круга связей), работе (исследую нешумный маркетинг, осознанный PR и действительно ценные на базовом уровне коммуникации). Все это так или иначе про минимализм, но точно не про идеалистичность. Убежден, что всеобщая идеализация закрывает в нас что-то елеосязаемое, человечное, живое.
Я верю в баланс и чувствую его сейчас в социальных сетях. Инфлюенсеры разделились на три условных лагеря: минималисты, максималисты, и, не побоюсь назвать их такими, адепты осознанности. Слово «осознанность», бесспорно, уже порядком надоело, но даже в инстаграмах таких людей считывается разностороннее участие в кардинально разных культурах, явлениях и течениях. «В понедельник я иду в офис на каблуках и с тенями на глазах, а во вторник я проснулась с плохим настроением и надела домашнее худи со спортивными штанами». Это нормально. И это тот образ жизни и настроение, которое сильно откликается мне.
Fashion, lifestyle-блогер
Минимализм — это история не столько про стиль, сколько про образ жизни и мысли. Есть люди-минималисты, для которых очень важно, чтобы вокруг них все было максимально аккуратно, локанично, местами даже аскетично. Есть их противоположность — люди-максималисты, у которых другие ценности и то, что приносит радость,— многообразие, феерия, яркость. Минимализм не умрет и никуда не денется, пока есть те, для кого это не просто продиктованный тренд, а образ жизни, те, кто не изменит отношение к вещам и не побежит за блестками под влиянием тенденций.
Формируя свой внешний вид, единственное, на что нужно опираться — собственный комфорт и настроение. Сегодня хочется надеть базовую футболку, простой тренч и бежевые брюки — на здоровье, завтра хочется замиксовать разные, даже дикие и несочетаемые принты — пожалуйста. Тут неуместен критерий модности. И если вы для себя решили, что комфортнее всего вам существовать внутри минимализма, пусть будет так.
Сейчас действительно стали актуальны принты, узоры, яркие аксессуары, например, красочные массивные кольца. Конечно, все это не про локаничность, но если вам это нравится, несмотря на приверженность к эстетике минимализма, не загоняйте себя в рамки, играйте с этим, слушайте себя.
Fashion-блогерка
Не берусь судить о мировой повестке, но Петербург, на мой взгляд, буквально дышит минимализмом. Укромные улочки, интеллигентные дискуссии, многослойная лаконичность прохожих. Локальные бренды славятся чистотой силуэтов и деликатной сдержанностью декора. Тенденции — это замечательно, они ориентируют нас в модном пространстве, задают общий вектор в согласии с общественным и историческим контекстом. Могут ли тренды в полной мере соответствовать лично мне? Не думаю.
Минимализм — несокрушимый макротренд, просочившийся во все социальные сферы. Мы оформляем профиль в социальной сети в гармоничной цветовой гамме. Предпочитаем просторные скандинавские интерьеры. Как огня боимся нефункциональных предметов одежды. Во времена вопиющего перепотребления того и гляди задохнешься в груде случайных покупок.
Честно говоря, я эмоционально устаю от рюш спустя два с половиной часа после того, как их надела. Боюсь представить, что будет, если они заполонят все информационное пространство. Но, по всей видимости, подобное вряд ли случится. Как минимум из-за непрактичности рюш. Да и минимализм так просто не сдастся.
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