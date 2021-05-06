Минимализм умер? Срочно бежим за рюшами и пайетками? Отвечают герои «Собака.ru»

В моем мире минимализм процветает (тут я подмигиваю). Мир моды разделился на кружки по интересам, и модно абсолютно все в зависимости от ваших предпочтений. И Петербург не исключение, я уверена, здесь актуален, как и минимализм, так и адская эклектика 90-х или псевдо французский стиль.

Внешний вид и пространство вокруг вас зависят от того, в каком вы модном кружке. Если вы в кружке «модная мода», то скорее скупаем все в подряд, иначе никто не поставит вам лайк, ведь эти туфли вы носили прошлым летом.

Для меня минимализм — это образ жизни. Понятие, которое намного обширнее, чем просто пальто оверсайз или бежевый тренч. Отчасти минимализм стал синонимом классике. Сейчас мы носим то, что делал еще Маржела для Hermes в 1998, или Calvin Klein в тех же годах, только немного под другим соусом. А если заглянем еще раньше — в 30-е годы XX века — будем удивлены, что найдем супер актуальные пляжные снимки Дианы Вриланд. Просто мужской костюм стал женским. В другом случае, как тенденция, минимализм только проник в массы, пошел в народ так сказать. Это точно не проходящий тренд, он будет меняться, как и любое явление в моде, но с нами навсегда, как джинсы.

Не думаю, что все перейдут на буйство всего и сразу. Мы и так устали от одинаковых, как под копирку социальных сетей: одни и те же ракурсы, сумки, и так далее. Как мы помним — кружки по интересам наше все! Одним пайетки и рюши, другим — этника, а третьим — минимализм (и тут я снова подмигиваю).