Фелипе Оливейра Баптиста покинул пост креативного директора Kenzo

Сегодня стало известно о том, что Фелипе Оливейра Баптиста покидает модный дом Kenzo, в котором последние два года был креативным директором. За это время дизайнер сделал всего три коллекции: осень-зима 2020, весна-лето 2021, осень-зима 2021. Свою дебютную коллекцию для бренда он представил в феврале 2020 года. О том, кто займет место Баптиста в Kenzo, пока не сообщается.