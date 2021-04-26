Фелипе Оливейра Баптиста покинул пост креативного директора Kenzo

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Фелипе Оливейра Баптиста
Фото: инстаграм дизайнера
Сегодня стало известно о том, что Фелипе Оливейра Баптиста покидает модный дом Kenzo, в котором последние два года был креативным директором. За это время дизайнер сделал всего три коллекции: осень-зима 2020, весна-лето 2021, осень-зима 2021. Свою дебютную коллекцию для бренда он представил в феврале 2020 года. О том, кто займет место Баптиста в Kenzo, пока не сообщается.
Напомним, что Фелипе Оливейра Баптиста был назначен креативным директором модного дома в 2019 году. До этого он создавал коллекции для Lacoste, а также руководил собственной маркой. На счету дизайнера несколько индустриальных премий: премии Международного фестиваля Hyиres, LVMH Fashion Award и Andam Fashion Award.
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