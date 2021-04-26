18+
  • Мода
  • Герои

«Оскар»-2021: первые гости церемонии

Прямо сейчас в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, в разгаре красная ковровая дорожка церемонии вручения наград кинопремии «Оскар»-2021. Собрали образы первых гостей, среди которых Аманда Сейфрид, Гленн Клоуз, Реджина Кинг. Итоги по нарядам звезд подводить еще рано, но точно можно сказать, что в фаворе — золото.

  • Аманда Сейфрид в Armani

  • Гленн Клоуз в Armani

  • Реджина Кинг в Louis Vuitton

  • Мария Бакалова в Louis Vuitton

  • Лакит Стенфилд в Saint Laurent

  • Кэри Маллиган в Valentino Haute Couture

  • Лесли Одом-младший в Brioni

  • Андра Дей в Vera Wang

  • Ванесса Кирби в Gucci

  • Юн Ё-Джон в Dior и Хан Е-ри

  • Селеста Уэйт в Gucci 

  • Дэниел Калуя в Bottega Veneta

  • Эмиральд Феннел в Gucci

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты