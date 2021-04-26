«Оскар»-2021: первые гости церемонии

Прямо сейчас в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, в разгаре красная ковровая дорожка церемонии вручения наград кинопремии «Оскар»-2021. Собрали образы первых гостей, среди которых Аманда Сейфрид, Гленн Клоуз, Реджина Кинг. Итоги по нарядам звезд подводить еще рано, но точно можно сказать, что в фаворе — золото.