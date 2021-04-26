«Оскар»-2021: первые гости церемонии

Прямо сейчас в Лос-Анджелесе, в кинотеатре Dolby, в разгаре красная ковровая дорожка церемонии вручения наград кинопремии «Оскар»-2021. Собрали образы первых гостей, среди которых Аманда Сейфрид, Гленн Клоуз, Реджина Кинг. Итоги по нарядам звезд подводить еще рано, но точно можно сказать, что в фаворе — золото.
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Аманда Сейфрид в Armani
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Гленн Клоуз в Armani
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Реджина Кинг в Louis Vuitton
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Мария Бакалова в Louis Vuitton
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Лакит Стенфилд в Saint Laurent
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Кэри Маллиган в Valentino Haute Couture
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Лесли Одом-младший в Brioni
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Андра Дей в Vera Wang
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Ванесса Кирби в Gucci
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Юн Ё-Джон в Dior и Хан Е-ри
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Селеста Уэйт в Gucci
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Дэниел Калуя в Bottega Veneta
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Эмиральд Феннел в Gucci
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