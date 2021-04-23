20 культовых образов за всю историю красной ковровой дорожки премии «Оскар»

93-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» ждут не только кинокритики и зрители, но и fashion-обозреватели, а также все любители разглядывать наряды звезд. Обсуждение, кто в чем появился на красной дорожке, давно превратилось в медитативный ритуал. «Оскар-2021» пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в кинотеатре Dolby Theatre, а пока мы собрали культовые звездные выходы за всю историю церемонии: от Одри Хепберн в Givenchy до Натали Портман в Cristian Dior с вышитыми на кейпе фамилиями женщин-режиссеров.