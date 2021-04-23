20 культовых образов за всю историю красной ковровой дорожки премии «Оскар»

93-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» ждут не только кинокритики и зрители, но и fashion-обозреватели, а также все любители разглядывать наряды звезд. Обсуждение, кто в чем появился на красной дорожке, давно превратилось в медитативный ритуал. «Оскар-2021» пройдет в ночь с 25 на 26 апреля в кинотеатре Dolby Theatre, а пока мы собрали культовые звездные выходы за всю историю церемонии: от Одри Хепберн в Givenchy до Натали Портман в Cristian Dior с вышитыми на кейпе фамилиями женщин-режиссеров.
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Одри Хепберн в белом цветочном платье Givenchy, 1954 год
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Грейс Келли в платье Helen Rose, 1956 год
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Барбара Стрейзанд в прозрачном костюме от Arnold Scaasi, 1969 год
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Шер в сопровождении мужа Сонни Боно, 1973 год
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Ума Турман в платье Prada, образ принцессы авторства стилистки Барбары Тфанк, 1995 год
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Вайнона Райдер в винтажном платье цвета шампанского — гламур старого Голливуда, 1996 год
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Сальма Хайек в платье Armani, 1997 год
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Селин Дион в смокинге от Christian Dior, 1999 год
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Бьорк в платье-лебеде авторства македонского дизайнера Марьян Пейоски (с собой на красную дорожку Бьорк тогда принесла несколько страусиных яиц), 2001 год
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Шарлиз Терон в платье Christian Dior, 2004 год
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Николь Кидман в платье Balenciaga, 2007 год
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Кейт Уинслет в мятном кутюрном платье Valentino, которое вошло в историю, как одно из самых дорогих (более 100 000 долларов), украшениях Chopard и с клатчем Bvlgari, 2007 год
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Руни Мара в кутюрном платье Givenchy, созданном специально для ее дебюта, 2012 год
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Анджелина Джоли в платье Atelier Versace, 2012 год
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Лупита Нионго в платье Prada в оттенке Nairobi Blue (так цвет назвала сама актриса), который отсылает к местам, где выросла Лупита, 2014 год
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Зендея в платье от Vivienne Westwood — это был дебют актрисы на «Оскаре», 2015 год
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Леди Гага в платье Alexander McQueen и 128-каратном бриллиантовом ожерелье Tiffany — трибьют образу Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани», 2019 год
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Билли Портер в Christian Siriano взорвал ковровую дорожку, 2019 год
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Джемма Чан в кутюрном Valentino, 2019 год
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Натали Портман в кутюрном платье от Christian Dior и кейпе с вышитыми на нем фамилиями женщин-режиссеров, чьи заслуги академия не отметила, 2020 год
Фото: Shutterstock
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