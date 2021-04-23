Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Кристина Асмус и другие гости церемонии открытия ММКФ

Вчера в Москве стартовал 43-й Московский международный фестиваль. Церемонию открытия, которая состоялась в театре «Россия», сопровождала онлайновая красная ковровая дорожка. На ней отметились Филипп Киркоров, Александра Ревенко, Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман, Любовь Толкалина с дочерью, Агата Муцениеце, Кристина Асмус. Собрали образы гостей ММКФ: от традиционных платьев в пол до брючных костюмов.