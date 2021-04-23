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Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Кристина Асмус и другие гости церемонии открытия ММКФ

Вчера в Москве стартовал 43-й Московский международный фестиваль. Церемонию открытия, которая состоялась в театре «Россия», сопровождала онлайновая красная ковровая дорожка. На ней отметились Филипп Киркоров, Александра Ревенко, Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман, Любовь Толкалина с дочерью, Агата Муцениеце, Кристина Асмус. Собрали образы гостей ММКФ: от традиционных платьев в пол до брючных костюмов.

  • Александра Ревенко в Chanel

  • Лукерья Ильяшенко

  • Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов 

  • Ян Гэ

  • Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

  • Мерьем Узерли

  • Мария Кожевникова

  • Агата Муцениеце

  • Кирилл Сафонов и Александра Савельева

  • Кристина Асмус

  • Олеся Судзиловская

  • Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская 

  • Софья Донианц 

  • Янина Студилина

Официальный партнер ММКФ — ювелирная компания Mercury, создавшая награды для поюедителей.

Фото: архивы пресс-служб

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