Филипп Киркоров, Агата Муцениеце, Кристина Асмус и другие гости церемонии открытия ММКФ

Вчера в Москве стартовал 43-й Московский международный фестиваль. Церемонию открытия, которая состоялась в театре «Россия», сопровождала онлайновая красная ковровая дорожка. На ней отметились Филипп Киркоров, Александра Ревенко, Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман, Любовь Толкалина с дочерью, Агата Муцениеце, Кристина Асмус. Собрали образы гостей ММКФ: от традиционных платьев в пол до брючных костюмов.
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Александра Ревенко в Chanel
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Лукерья Ильяшенко
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Наталия Фишман и Тимур Бекмамбетов
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Ян Гэ
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Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров
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Мерьем Узерли
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Мария Кожевникова
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Агата Муцениеце
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Кирилл Сафонов и Александра Савельева
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Кристина Асмус
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Олеся Судзиловская
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Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская
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Софья Донианц
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Янина Студилина
Официальный партнер ММКФ — ювелирная компания Mercury, создавшая награды для поюедителей.
Фото: архивы пресс-служб
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