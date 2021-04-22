Бренд переводных татуировок из Петербурга Unicorns Out показал проект «Ода женскому телу»

Создатели проекта действительно подчеркнули особенности каждой модели переводными татуировкам. Идея отлично зарифмовалась с самим продуктом, который как раз про непосредственный контакт с телом. Unicorns Out удалось показать, что каждая линия, каждая растяжка, каждое пятно витилиго — это уникальный рисунок.
Петербургский бренд переводных татуировок Unicorns Out создал проект, посвященный извечной теме принятия себя и любви к своему телу. «Ода женскому телу» показывает разных женщин и их истории отношений со своей внешностью — в съемке проекта приняли участие модели с витилиго и растяжками.
В съемке в качестве модели приняла участие и фотограф, создательница снимков проекта Маргарита Гангало. Модели: Ирина Зайченко, Надя Гончарова, Маша Внукова.
Команда Unicorns Out
«Мы хотим показать, что красота женского тела может быть разной. Это про любовь к себе, про принятие себя. В нынешнем мире много красоты «напоказ», но в этом проекте мы говорим о красоте, через которую человек воспринимает себя. Он может быть необычным, но именно в этом и есть его красота. Осознание своей уникальности и есть осознание своей красоты.
Растяжки — это линии на теле, с которыми не нужно бороться. Витилиго — это не нарушение пигментации, а уникальная особенность. И это — о красоте женского тела, которую нам удалось подчеркнуть с помощью переводных татуировок».
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