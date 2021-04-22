Бренд переводных татуировок из Петербурга Unicorns Out показал проект «Ода женскому телу»

«Мы хотим показать, что красота женского тела может быть разной. Это про любовь к себе, про принятие себя. В нынешнем мире много красоты «напоказ», но в этом проекте мы говорим о красоте, через которую человек воспринимает себя. Он может быть необычным, но именно в этом и есть его красота. Осознание своей уникальности и есть осознание своей красоты.

Растяжки — это линии на теле, с которыми не нужно бороться. Витилиго — это не нарушение пигментации, а уникальная особенность. И это — о красоте женского тела, которую нам удалось подчеркнуть с помощью переводных татуировок».