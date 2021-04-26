Как петербургские альпинисты создали Red Fox — первый российский outdoor-бренд спортивной одежды известный во всем мире

В швейцарском курортном городке Понтрезина и непальском Катманду — рай для любителей гор — среди магазинов глобальных корпораций работают и российские Red Fox. Рассказываем, как петербургские альпинисты Александр Глушковский и Владислав Мороз, увлекшись пошивом спортивной экипировки для себя, создали 32 года назад первый российский outdoor-бренд, известный сегодня далеко за пределами страны. А в этом году они с ИТМО занялись разработкой инновационной одежды с функцией управляемого электронного подогрева.
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Совладельцы бренда Red Fox Владислав Мороз и Александр Глушковский.
«Сердце» компании Red Fox находится в одном из промышленных кварталов Петроградского района Петербурга. В лофтовом трехэтажном здании из красного кирпича расположен головной офис и экспериментально-производственная площадка, где альпинисты Владислав Мороз и Александр Глушковский создают одежду и экипировку, в которой можно находиться при температуре даже ниже -40 С. Конфуцианская фраза «Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать ни одного дня в своей жизни» точно про них. С 80-ых годов они «живут» горами и более 30 лет создают одежду для таких же, как и сами, любителей экстремальных видов спорта. Благодаря собственным многократным восхождениям, среди которых и самые высокие горы в мире Эверест, Чо-Ойю, Канченджанга, они точно знают, какой именно должна быть экипировка для спортсменов.
Производитель и организатор экстрим-фестивалей
Когда я договаривалась с Владиславом Морозом о встрече, он предупредил, что вход в здание найти не просто, поэтому лучше ему позвонить. Что я собственно и сделала. «Я вас вижу. Идите направо, а теперь прямо и сбоку увидите дверь. А если поднимете голову, то увидите меня», – «вел» меня по телефону альпинист-предприниматель. На крыше здания в проеме солнечного света на меня смотрел, улыбаясь человек, у которого за плечами более 150 восхождений в горы, и выглядевший значительно моложе своих 58 лет.
Владислав Мороз родился в Ленинграде в 1962 году, окончил радиотехнический факультет ЛЭТИ. В 1986 году выполнил норматив мастера спорта CCCH по альпинизму в 1986 году, и стал на тот момент самым молодым мастером спорта в СССР!
В 1989 году основал с Александром Глушковским производственную компанию Red Fox. Также партнеры владеют в Петербурге сетью бассейнов и фитнес-клубов «Атлантика» (6 объектов). В 2020 году они приступили к строительству двух бассейнов в Ленинградской области в рамках концессионного соглашения с областным правительством.
Менее чем через минуту Владислав уже встречал меня на проходной. Пока мы шли по длинному коридору, взгляд постоянно натыкался на кубки и грамоты – трофеи спортивных команд Red Fox. Дело в том, что компания известна не только как производитель спортивной экипировки, но и как организатор крупных фестивалей экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus и Red Fox Adventure Race, в каждом из которых участвуют более 500 человек. «Это имиджевая история. Мы делаем то, что любим сами и вовлекаем в это других. Мы создаем спортивное коммюнити и знакомим с нашим брендом людей», – поясняет Владислав Мороз.
Фестиваль «Red Fox Elbrus Race» собирает скайраннеров со всего мира, а две его дисциплины – «Вертикальный километр» и «Скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса» входят в состав мировой серии Skyrunner (объединяет множество гонок по всему миру).
Red Fox Adventure Race – длинная приключенческая гонка на скорость, которая длится 48 часов в режиме нон-стоп. Участники бегают, ездят на велосипедах, плывут на байдарках, занимаются спортивным ориентированием и скалолазанием. «В ней участвуют подготовленные люди. Например, на одном из этапов надо пролезть по тросу, натянутому между двумя каньонами, а потом спрыгнуть в воду с высоты 8 метров. Это такой адреналин!» – рассказывает Мороз.
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Фестиваль «Red Fox Elbrus Race»
Мы беседуем в шоу-руме, где выставлено все, что производит Red Fox – более тысячи моделей курток, рюкзаков, термобелья, штанов, рукавиц – все, что нужно для восхождений, трекинга, походов.
«Мы сотрудничаем с американским и немецким дизайнерами. Это важно, потому в США и Европе тренды приходят раньше, чем к нам в Россию, поэтому нам надо знать, какие цвета и силуэты будут популярны в следующем сезоне. Сегмент outdoor, конечно, более консервативный, чем fashion, но в нем мода тоже меняется и надо за ней следить», – говорит Мороз.
Отшивается продукция в России на нескольких фабриках, а продается более чем в 300 магазинах-партнерах. За рубежом у компании два монобрендовых магазина, но зато в самых притягательных для альпинистов местах. Один находится в Швейцарии, в городке Понтрезина, расположенный в 7 км от Санкт-Моритца, родины альпинизма. Второй – на главной туристической улице Катманду, столице Непала, стране, где находятся восемь из 12 самых высоких (более восьми тысяч метров) в мире горных вершин.
Red Fox сотрудничает с известными мировыми производителями мембран, утеплителей и функциональных тканей Gore-Tex и Polartec. Эти ткани делают вещь непромокаемой и одновременно дышащей. Кстати, Red Fox – первая российская компания, ставшая шить одежду из материалов Gore-Tex, и до сих пор является ее единственным официальным представителем в России.
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Производство Red Fox в Петербурге.
Амбассадоры бренда – мировые знаменитости. Среди них одна из сильнейших спортсменок мира по хайлайну (хождение на большой высоте по натянутой стропе) Мия Нобле, неоднократная чемпионка мира по ледолазанию Мария Толоконина, путешественник Федор Конюхов, известный своими кругосветными плаваниями и другие. «Все наши амбассадоры не только рекламируют одежду, но и тестируют ее, а потом дают обратную связь – что удобно, а что надо изменить. Фидбэк очень важен, так как в нашей одежде спортсмены поднимаются высоко в горы и находятся в экстремальных условиях», – поясняет Владислав Мороз.
Рождение «красной лисы» (Red Fox)
Судьбоносная встреча двух будущих предпринимателей состоялась в конце 80-ых в Ленинграде. Александр Глушковский на тот момент был мастером спорта и тренером секции альпинизма в ЛЭТИ, в которую записался студент вуза Владислав Мороз.
В 80-ые годы в СССР не было альпинистского снаряжения, в горы ходили с неудобными рюкзаками без жестких спинок и регулирующих поясов, в тяжелых штормовках из плотного презента и стальных «кошках» (металлические приспособления на обувь для увеличения противоскольжения). Александр Глушковский впервые увидел, в какой комфортной экипировке отправляются в горы зарубежные спортсмены, побывав за границей в 1984 году в Чехословакии по обмену спортивными делегациями.
Вернувшись Глушковский сам сшил для себя рюкзак, пуховик и ветровку. «Нужны были лёгкие вещи, а не ватники. Пуховка была классная: на гагачьем пуху. Мы покупали мешками гагачий пух-сырец и чистили его в ручных кремовзбивалках: пух наматывался на венчик, а вся грязь осыпалась на дно. Очищенный пух стирали, сушили и использовали для одежды», – вспоминал в одном из интервью Александр Глушковский.
Владислав Мороз еще в школе увлекся шитьем спортивной одежды. Искал образцы заграничных брендов по знакомым, изучал их и потом шил. Например, свой первый рюкзак он изготовил по модели из американского каталога из обрезков парусов и брезента. После этого стал шить в домашних условиях куртки и рюкзаки для коллег-спортсменов, а позже и на продажу. Однако во времена СССР продавать их было негде, разве что сдавать в комиссионные магазины, но это было невыгодно. Несколько раз петербургские альпинисты привозили свою продукцию в спортивные магазины Катманду, в которых продавалось использованное снаряжение.
Свою компанию Глушковский и Мороз создали в 1989 году. Название Red Fox (в переводе с англ. красная лиса) родилось случайно. Это уже потом они станут его обыгрывать и придумают идеологию, что красный цвет ассоциируется с советским союзом, а лиса – хитрый зверек, живущий на природе, отражает жизненную позицию предпринимателей, проводящих огромное количество времени на природе.
Сначала они шили для профессиональных команд, а в 90-ые годы стали поставлять продукцию в спортивные магазины по всей России. Швейное производство располагалось в Петербурге на нескольких площадках. В 2003 году партнеры нашли подходящее здание на Петроградской стороне, правда, в ужасном состоянии, выкупили его, и, сделав ремонт, объединили под одной крышей производство и офис.
С начала 2000-х годов Red Fox стал участвовать в международных выставках, компанию заметила зарубежная пресса и блогеры.
«Раньше многие россияне думали, что Red Fox – иностранный бренд, кто-то, например, считал его норвежским. Я не знаю, почему такой стереотип сложился. Возможно, потому что мы заняли нишу, в которой никто из российских компаний в те годы не работал. Раньше экстремальными видами спорта занимался узкий круг людей, и они хорошо знали наш бренд. А когда эти виды спорта стали массовыми, то мы стали активно рассказывать аудитории о своих корнях. Но до сих пор некоторые клиенты, узнав, что марка российская, сильно удивляются», – говорит Владислав.
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Red Fox производит одежду и для МЧС.
Комбинезоны для врачей по альпинистским технологиям
На мой вопрос, как партнерам за столько лет удалось сохранить прекрасные партнерские отношения и единый взгляд на развитие бизнеса, Владислав Мороз отвечает, что причина в спортивном прошлом. «Мы с Глушковским дополняем друг друга как инь и янь. Как левая и правая рука. У нас все функции переплетены. До создания бизнеса мы больше 10 лет занимались альпинизмом, а это командный вид спорта учит взаимному уважению. Так что спортивное прошлое нас очень закалило и научило многим вещам. Мы умеем приспосабливаться к различным ситуациям», – отмечает он.
Финансовые показатели в компании не разглашают, но отмечают, что пандемийный год пережили сложно. По данным СПАРК, выручка одного из юрлиц предпринимателей ООО «Производственная компания Рэд Фокс» в 2020 году составила 216,3 млн рублей (184,4 млн рублей в 2019 году). По мнению Владислава Мороза, продажи на уровень 2019 года, скорей всего, вернутся не раньше, чем через год-два.
На несколько месяцев в прошлом году им пришлось перенастроить производство на выпуск масок и полностью герметичных комбинезонов для врачей. Компания использовала при их изготовлении особую технологию проклейки швов для палаток и курток. Это дало возможность иметь хоть какую-то выручку в период закрытия магазинов, и сохранить коллектив.
Сегодня Владислав Мороз и Александр Глушковский уже не совершают экстремальных восхождений. «Горы – это образ жизни. Сейчас я поднимаюсь на них несколько раз в год. Это несложные восхождения или экспедиции. Но спортом не прекращаю заниматься, бегаю по 10 км в день несколько раз в неделю. Зимой перехожу на беговые лыжи и сноуборд», – говорит Владислав.
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Владислав Мороз в горах.
Подогреваемые куртки с подзарядкой
Партнеры постоянно работают над инновациями. У компании есть несколько запатентовых идей. Среди них, например, подвесная двигающаяся вверх и вниз система лямок на рюкзаке, которая помогает отрегулировать их под размер ширины плеча. Или очень простая система в теплых рукавицах, предназначенных на высотное восхождение при температуре до -40С. В горах иногда нужно вынуть руку, чтобы перецепить карабин или сфотографировать что-то, и разработанная система на молнии позволяет открыть пальцы на короткое время.
В этом году Red Fox со студентами университета ИТМО, основателями IT-стартапа WARMR, разработали куртку с функцией управляемого электронного подогрева. Она сохраняет тепло на протяжении восьми часов при температурах до минус 70°C, а подзаряжается от внешнего аккумулятора. Такая куртка практически непригодна для гор, так как там нет источника электропитания. Но отлично подойдет для тех, кто работает в Арктике, на полярных станциях в условиях крайне низких температур и нефтяных скважинах. Сейчас куртки проходят этап тестирования. И если он пройдет успешно, то уже в этом или следующем году одежда будет запущена в промышленное производство.
«В нашем бизнесе было много провалов, потому что мы в своей нише outdoor многие вещи делали первыми. И никогда не знали, что получится. Вот и сейчас тестируем подогреваемые куртки, и если все получится, то это будет очень серьезный прорыв», – говорит Владислав.
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