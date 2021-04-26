Как петербургские альпинисты создали Red Fox — первый российский outdoor-бренд спортивной одежды известный во всем мире

Менее чем через минуту Владислав уже встречал меня на проходной. Пока мы шли по длинному коридору, взгляд постоянно натыкался на кубки и грамоты – трофеи спортивных команд Red Fox. Дело в том, что компания известна не только как производитель спортивной экипировки, но и как организатор крупных фестивалей экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus и Red Fox Adventure Race, в каждом из которых участвуют более 500 человек. «Это имиджевая история. Мы делаем то, что любим сами и вовлекаем в это других. Мы создаем спортивное коммюнити и знакомим с нашим брендом людей», – поясняет Владислав Мороз.

Фестиваль «Red Fox Elbrus Race» собирает скайраннеров со всего мира, а две его дисциплины – «Вертикальный километр» и «Скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса» входят в состав мировой серии Skyrunner (объединяет множество гонок по всему миру).

Red Fox Adventure Race – длинная приключенческая гонка на скорость, которая длится 48 часов в режиме нон-стоп. Участники бегают, ездят на велосипедах, плывут на байдарках, занимаются спортивным ориентированием и скалолазанием. «В ней участвуют подготовленные люди. Например, на одном из этапов надо пролезть по тросу, натянутому между двумя каньонами, а потом спрыгнуть в воду с высоты 8 метров. Это такой адреналин!» – рассказывает Мороз.