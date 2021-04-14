Fabiana Filippi запускают акцию «зеленая неделя», чтобы поддержать эко-инициативы

Бренд решил поддержать эко-инициативы FAI (национального траста Италии) по защите и охране природного и культурного наследия Италии. Для этого Fabiana Filippi устроят «зеленую неделю», во время которой посвятит часть своего ассортимента Дню Земли. С 19 по 25 апреля в интернет-магазине бренда можно будет купить капсулу из органического хлопка, а все средства от ее продажи отправятся в FAI на поддержку проекта по развитию и сохранению природного многообразия Боско ди Сан-Франческо — одного из самых живописных мест на территории Умбрии.