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Модель Aurora models Мария Катериненко стала лицом лукбука Comme des Garson SS 2021

  • Мария Катериненко

В весенне-летнем лукбуке Comme des Garson снялась петербургская модель Мария Катериненко из агентства Aurora models. Она стала лицом кампании бренда SS 2021. 

  • Анастасия Федорова, показ Comme des Garçons AW 2021

Еще одна наша модель (также воспитанница Aurora models) — Анастасия Федорова — приняла участие в Неделе моды в Токио. Она вышла на подиум в двух показах: Comme des Garçons и Under Cover. Кроме того, Анастасия Федорова тоже поучаствовала в съемках нового лукбука Comme des Garçons, который скоро выйдет.

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