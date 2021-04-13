Модель Aurora models Мария Катериненко стала лицом лукбука Comme des Garson SS 2021

В весенне-летнем лукбуке Comme des Garson снялась петербургская модель Мария Катериненко из агентства Aurora models. Она стала лицом кампании бренда SS 2021.
Еще одна наша модель (также воспитанница Aurora models) — Анастасия Федорова — приняла участие в Неделе моды в Токио. Она вышла на подиум в двух показах: Comme des Garçons и Under Cover. Кроме того, Анастасия Федорова тоже поучаствовала в съемках нового лукбука Comme des Garçons, который скоро выйдет.
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