Модель Aurora models Мария Катериненко стала лицом лукбука Comme des Garson SS 2021

Еще одна наша модель (также воспитанница Aurora models) — Анастасия Федорова — приняла участие в Неделе моды в Токио. Она вышла на подиум в двух показах: Comme des Garçons и Under Cover. Кроме того, Анастасия Федорова тоже поучаствовала в съемках нового лукбука Comme des Garçons, который скоро выйдет.