18+
  • Мода
  • Герои

Рене Зеллвегер, Джеймс МакЭвой, Хью Грант, Приянка Чопра и другие гости церемонии вручения премии BAFTA

В Альберт-холле в Лондоне состоялась 74-я церемония вручения премии BAFTA, которая прошла в смешанном формате — кто-то из звезд уже традиционно сделал импровизированную красную дорожку у себя дома, а кто-то — прошелся по ней в офлайне. Собрали запоминающиеся образы церемонии.

  • Рене Зеллвегер в Armani Privé

  • Джеймс МакЭвой

  • Роуз Бирн в Miu Miu

  • Эшли Мадекве в Louis Vuitton 

  • Фиби Дайневор в Louis Vuitton

  • Мария Бакалова в Armani Privé

  • Анна Кендрик в Zuhair Murad

В номинации «Лучший фильм» победа досталась ленте «Земля кочевников», Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла в ней главную роль, признана «Лучшей актрисой», а режиссер картины Хлоя Чжао — «Лучшим режиссером». Звание «Лучший актер» получил Энтони Хопкинс за драму «Отец». Среди победителей также фильмы «Еще по одной», «Девушка, подающая надежды», мультфильм «Душа». 

  • Хью Грант с женой Анной Эберштейн

  • Гугу Эмбата-Роу в Louis Vuitton

  • Ванесса Кирби в Atelier Versace

  • Приянка Чопра в Pertegaz и Ник Джонас

  • Эмиральд Феннелл в Roland Moure

  • Лесли Одом-младший в Versace

  • Софи Куксон в Giorgio Armani

Теперь ждем церемонию вручения премии «Оскар-2021» (и ее красную ковровую дорожку, конечно!), которая пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты