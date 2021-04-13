Рене Зеллвегер, Джеймс МакЭвой, Хью Грант, Приянка Чопра и другие гости церемонии вручения премии BAFTA

В Альберт-холле в Лондоне состоялась 74-я церемония вручения премии BAFTA, которая прошла в смешанном формате — кто-то из звезд уже традиционно сделал импровизированную красную дорожку у себя дома, а кто-то — прошелся по ней в офлайне. Собрали запоминающиеся образы церемонии.