Рене Зеллвегер, Джеймс МакЭвой, Хью Грант, Приянка Чопра и другие гости церемонии вручения премии BAFTA

В Альберт-холле в Лондоне состоялась 74-я церемония вручения премии BAFTA, которая прошла в смешанном формате — кто-то из звезд уже традиционно сделал импровизированную красную дорожку у себя дома, а кто-то — прошелся по ней в офлайне. Собрали запоминающиеся образы церемонии.
В номинации «Лучший фильм» победа досталась ленте «Земля кочевников», Фрэнсис Макдорманд, которая сыграла в ней главную роль, признана «Лучшей актрисой», а режиссер картины Хлоя Чжао — «Лучшим режиссером». Звание «Лучший актер» получил Энтони Хопкинс за драму «Отец». Среди победителей также фильмы «Еще по одной», «Девушка, подающая надежды», мультфильм «Душа».
Теперь ждем церемонию вручения премии «Оскар-2021» (и ее красную ковровую дорожку, конечно!), которая пройдет в ночь с 25 на 26 апреля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.