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10 самых обсуждаемых образов Марка Джейкобса: каблуки, мини-юбки, леопард и луки для вакцинации

Он начал носить каблуки до того, как это стало актуальным, его платформе может позавидовать Леди Гага, а мастерству носить мини-юбки — Пэрис Хилтон времен двухтысячных. Марк Джейкобс давно отказался от деления одежды на мужскую и женскую, сделал нитку жемчуга своим знаковым аксессуаром, а яркий макияж и маникюр — неотъемлемыми атрибутами личного стиля. Сегодня дизайнер и бьюти-блогер отмечает день рождения. Собрали топ-10 его самых обсуждаемых и невозможно модных образов.

  • Met Gala 2012, платье Comme des Garcons

  • Love Ball III 2019 

  • Съемка для SSENSE Magazine, вещи и обувь Marc Jacobs

  • Образ для первой порции вакцины от коронавируса

  • Образ для второй порции вакцины коронавируса

  • Съемка для 10 Magazine, платье Noir Kei Ninomiya

  • Образ из коллекции Marc Jacobs FW 2020

  • Знаковый аксессуар Джейкобса — жемчужная нить

  • Шорты Lacoste, туфли Marc Jacobs, винтажный галстук Helmut Lang

  • Образ для поздравления Кэти Гранд (журналистки, основательницы Love Magazine) с днем рождения

Фото: SSENSE Magazine, 10 Magazine, Pinterest, инстаграм Марка Джейкобса

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