10 самых обсуждаемых образов Марка Джейкобса: каблуки, мини-юбки, леопард и луки для вакцинации

Он начал носить каблуки до того, как это стало актуальным, его платформе может позавидовать Леди Гага, а мастерству носить мини-юбки — Пэрис Хилтон времен двухтысячных. Марк Джейкобс давно отказался от деления одежды на мужскую и женскую, сделал нитку жемчуга своим знаковым аксессуаром, а яркий макияж и маникюр — неотъемлемыми атрибутами личного стиля. Сегодня дизайнер и бьюти-блогер отмечает день рождения. Собрали топ-10 его самых обсуждаемых и невозможно модных образов.