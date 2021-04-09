10 самых обсуждаемых образов Марка Джейкобса: каблуки, мини-юбки, леопард и луки для вакцинации

Он начал носить каблуки до того, как это стало актуальным, его платформе может позавидовать Леди Гага, а мастерству носить мини-юбки — Пэрис Хилтон времен двухтысячных. Марк Джейкобс давно отказался от деления одежды на мужскую и женскую, сделал нитку жемчуга своим знаковым аксессуаром, а яркий макияж и маникюр — неотъемлемыми атрибутами личного стиля. Сегодня дизайнер и бьюти-блогер отмечает день рождения. Собрали топ-10 его самых обсуждаемых и невозможно модных образов.
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Met Gala 2012, платье Comme des Garcons
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Love Ball III 2019
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Съемка для SSENSE Magazine, вещи и обувь Marc Jacobs
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Образ для первой порции вакцины от коронавируса
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Образ для второй порции вакцины коронавируса
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Съемка для 10 Magazine, платье Noir Kei Ninomiya
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Образ из коллекции Marc Jacobs FW 2020
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Знаковый аксессуар Джейкобса — жемчужная нить
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Шорты Lacoste, туфли Marc Jacobs, винтажный галстук Helmut Lang
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Образ для поздравления Кэти Гранд (журналистки, основательницы Love Magazine) с днем рождения
Фото: SSENSE Magazine, 10 Magazine, Pinterest, инстаграм Марка Джейкобса
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