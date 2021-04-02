Московскому универмагу — 55: ретроспектива главных событий знакового фэшн-ритейлера Петербурга

Знаковый универмаг на Московском проспекте открыл свои двери в 1966 году. С конца 1980 его возглавляет семейная династия, а с 1989 года и по сей день всеми процессами управляет генеральный директор Анатолий Злобин. Под его руководством сформировался и сегодняшний пул брендов, представленных в универмаге. Среди них — BOSS, EA7 Emporio Armani, D.Exterior, Roberto Verino, Adolfo Dominguez, Elena Miro, Guess, Coccinelle, Liu Jo, Furla, Pollini, Tommy Hilfiger.
Коллекции универмага — не только женские и мужские одежда, обувь и аксессуары, но и предметы декора, интерьерные объекты, посуда, текстиль и подарки. Это объекты от Императорского фарфорового завода, предметы из знаменитой коллаборации Rosenthal meets Versace, новаторские гаджеты от Joseph Joseph, инновации для кухни от GEFU, авторский декор от известного португальского бренда Vista Alegre.
Несколько лет назад команда Московского yнивермага запустила проект реновациии, благодаря которому в 2017 году открылся обновленный женский зал. В нем соединились несколько стилей — ар-деко, эклектика и temporary. В тоже время стартовал проект, посвященный семейному шопингу, «Мама с дочкой».
Следующая глава истории Московского универмага — проект «Семейный портрет», над которым работали петербургские фотографы Валентин Блох и Полина Твердая. Героинями их съемок стали трендсеттер, модель и блогер Мария Миногарова со своей мамой Антониной и модели Татьяна Неклюдова и Виктория Богославцева.
В 2020 году — во время пандемии — команда универмага запустила интернет-магазин, продолжая работать и над офлайновыми событиями. Одно из культовых — Новогодний базар. В 2020 году его основной идеей стали космос и астрология: мерцающие звезды и планеты, мистические символы и амулеты, астронавты и летающие тарелки, ставшие символами всего нового и неизведанного. Еще одна отличительная особенность базара — разделение на лейтмотивы. В дизайнерской подборке авторских игрушек представлены и английская классика, и романтичные вариации на тему «Таинственного сада» или «Северных вод», предметы музыкальной тематики и даже голубые елки с гирлянадами, которые включаются по Bluetooth. В 2020 году Новогодний базар вырос — открылись 4 его pop-up-стора в разных районах Петербурга.
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