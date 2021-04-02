Московскому универмагу — 55: ретроспектива главных событий знакового фэшн-ритейлера Петербурга

В 2020 году — во время пандемии — команда универмага запустила интернет-магазин, продолжая работать и над офлайновыми событиями. Одно из культовых — Новогодний базар. В 2020 году его основной идеей стали космос и астрология: мерцающие звезды и планеты, мистические символы и амулеты, астронавты и летающие тарелки, ставшие символами всего нового и неизведанного. Еще одна отличительная особенность базара — разделение на лейтмотивы. В дизайнерской подборке авторских игрушек представлены и английская классика, и романтичные вариации на тему «Таинственного сада» или «Северных вод», предметы музыкальной тематики и даже голубые елки с гирлянадами, которые включаются по Bluetooth. В 2020 году Новогодний базар вырос — открылись 4 его pop-up-стора в разных районах Петербурга.