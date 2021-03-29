SHU выпустили книгу об истории бренда

Петербургский бренд SHU скоро отметит девятилетие, по этому случаю марка выпустила книгу «SHU 2012-2021», посвященную ключевым для бренда идеям. В ней — подробная ретроспектива истории и этапов развития SHU, информация о подходе к производству, работе с устойчивым развитием, повторным использованием одежды, а также о дизайне и интерьерах магазинов. Над визуалом книги работала петербургская студия ADEPT.WORKS.