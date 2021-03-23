«Мода сегодня притворяется девушкой с соседнего двора» — Гоша Карцев о diversity, зумерах, хайпе и искренности

Под эгидой старта шоу нового для российского телевидения формата «Ты — топ модель на ТНТ» поговорили с одним из ведущих проекта — стилистом, дизайнером и адептом diversity Гошей Карцевым. Нам он рассказывает о том, когда разнообразие станет в России идеологией большинства (и станет ли), как изменились моделинг и фэшн-индустрия за последние десять лет и почему понятие «тренд» уже не в тренде (немного каламбура). А еще цитирует Ру Пола!
Ты, наверняка, помнишь европейские и американские шоу о моделинге – например, America's Next Top Model с Тайрой Бэнкс, где принимали участие совершенно разные девушки: транссексуалки, плюс-сайз, с витилиго. Почему фэшн-шоу diversity-формата появляется в России на федеральном телевидении только в 2021 году?
Меня сначала терзали сомнения: кому нужен проект о моделях в двадцать первом году? Но когда я познакомился с командой и узнал, какую идеологию они закладывают в шоу, сомнения развеялись. Настало время, когда всё, что происходит в нашем проекте, актуально. Мы показываем разных моделей разных типажей, показываем, что девушка может всего добиться сама.
Шоу про супермоделей уже заходило на российское телевидение, но, мне кажется, не вовремя. Тогда зрители и люди, которые над ним работали, не понимали, зачем они это делают. Сейчас, в 2021 году, поколение зрителей, как мне кажется, сменилось, и им больше не нужен трэш с красивыми девушками. Нужно показывать людей, которым зрители могут сопереживать. Сейчас diversity-формат как раз вовремя.
У тебя уже есть фаворитки среди девушек?
Конечно, фаворитки есть, и мне интересно, увидит ли это зритель. Для своих чуть жёстче требования и поэтому может оказаться, что тех, кого я будто бы ненавижу, на самом деле больше всего люблю. Но это не точно! И, безусловно, все девочки стали фаворитками, как только попали в число участниц. С каждым новым днём они всё роднее и роднее, а выгонять всё сложнее и сложнее. Они как наши дети — такой модный пионеротряд.
А есть те, кто тебя прямо поразил или удивил?
Меня в принципе поразил кастинг и то, что в шоу пришли девушки с опытом. Были даже популярные сейчас в Москве модели, с которыми я уже работал. У нас есть взрослые, есть модели с бёдрами больше 90 см, представительницы разных национальностей. В целом кастинг — это гордость. Мне лично было очень важно наличие разных типажей. Единственное — спойлер! — у нас с блондинками что-то не задалось (смеётся).
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Съемки шоу «Ты — топ модель на ТНТ»
Фото: архивы пресс-служб
Сейчас вопрос к тебе как к человеку, работающему со стилем: в профессиональном плане diversity — это hot or not?
That’s hot, как говорит Пэрис Хилтон. Но с diversity, как с экологией, главное — баланс. Давайте возьмём темнокожую модель, потому что это прикольно. Не потому что она круто сложена, а потому что это развлечение для заказчика. С таким сталкиваюсь постоянно.
В моей реальности нет рамок, я выбираю только по определённым параметрам. То есть я-то в профессии, мне главное, чтобы модель отвечала характеру или настроению картинки, которую я делаю в данный момент, а зрителю надо объяснить, что такое… Не хочу использовать слово «diversity», какой можно русский аналог подобрать? Разнообразие?
Да, обычно так.
Просто мы для Саши Гудкова (соведущий в шоу — Прим. ред) стали говорить не diversity, а «разнообразие». Мне кажется, это очень важно для нового поколения. Я, когда сейчас что-то создаю, думаю о своём 15-летнем племяннике. Мне интересно, как мы на проекте можем показать, что нормально быть совершенно любым. Когда я рос, был культ healthy, идеальности, отфотошопленных людей. Безусловно, это породило комплексы, с которыми я работаю до сих пор. Но когда есть личности совершенно разные, когда люди понимают, что тело — это только твоя история, и ты можешь делать всё, что угодно, лидерами мнения должны быть ну явно не накачанные блондинки с губами. То есть, чтобы любой подросток, который смотрит телевидение, как я когда-то на Камчатке смотрел проекты, связанные с фэшн, нормально начинал знакомство с индустрией. Поэтому наша задача в шоу — показать, что такое разнообразие, и что ты можешь быть любым, а дальше уже решение каждого. Ну то есть я же не могу всех заставить выкидывать пластиковые пакеты в отдельные контейнеры.
Как ты считаешь, тотальное diversity в моде, это маркетинг, хайп или искренность?
Мода — в целом маркетинг, но такой, искренней маркетинг. Точнее так, мода — это отражение общества и, если обществу всё равно надо восемь кубиков и определенный размер груди, то мода будет делать то, что нужно обществу. При этом для поколения, где есть такие лидеры мнений, как Билли Айлиш, которая в принципе не хочет говорить о своем теле, мне кажется, это очень важно. Поэтому стопроцентного ответа нет, но я бы хотел, чтобы diversity просто стало нормой.
Возвращаясь к детству, когда ты смотрел на идеальных накачанных мужчин с кубиками, раньше мода часто провоцировала нелюбовь к себе. Сейчас что-то глобально изменилось?
Конечно, мода хочет делать вид, что она — часть нас. Что она не что-то недоступное, а понятное, близкое. Сейчас мода притворяется девушкой с соседнего двора, на мой взгляд.
Запросы от девчонок, которые к тебе обращаются, как-то поменялись? Сменилась ли установка «хочу секси» на комфорт и индивидуальность?
Все зависит, конечно же, от проектов и брендов. Сейчас стало больше дизайнеров, поэтому, и у моделей появилось больше возможностей себя проявить. Десять лет назад была совершенно другая индустрия, мы тогда другую одежду носили, и выбора было меньше. А теперь мы знаем, что можно совершенно спокойно брать на проект девушку с татуировкой. Разнообразие сейчас присутствует, но при этом найти странных моделей — сложно. Пока ещё сложно, но появляются агентства типа Lumpen и Oldushka, и это уже показатель того, к чему готов зритель.
Тебе самому интереснее за какую задачу браться?
Мне хочется показывать разнообразие. Даже в своих проектах хочу демонстрировать отсутствие любых ярлыков, поэтому у коллекции, которую я сейчас создавал, нет пола. В ней есть юбки, но мы сейчас в таком классном периоде живем, когда у этой вещи гендер отсутствует. Мы — мужчины — и ногти делаем, и мейк меня очень увлекает. А возвращаясь к шоу на ТНТ, это вообще разрыв будет. Одна из девушек, пришедших на ксатинг — лысая. Не по своей воле, это её особенность, которую она превратила в свою уникальность. И у нас не одна такая история. Поэтому, мне кажется, этот проект будет интересно смотреть и тем, кто не имеет к модной индустрии никакого отношения.
То есть проект транслирует и человеческие истории, рассказывать о том, что беспокоит участниц?
Конечно, это же реалити-шоу, в котором мы показываем историю каждой девочки. На экране мы ждем от них, безусловно, профессионализма, но вторая и важная часть шоу — личная. Это не просто соревнование, это рассказ про личные качества и про то, что все мы переживаем.
Когда речь шла про смелость и довольно новаторский формат ТНТ, ты сказал слово «начинаем». Если мы только начинаем, объясни, в каком темпе движется российская мода и куда?
Почему я говорю, что наш проект очень вовремя, потому что слово «тренд» и соответствие ему — уже скорее моветон. Мода сейчас такая: тебе дают палитру, а ты сам рисуешь то, что тебе нужно. Думаю, в ближайшие десять лет мы будем жить в ритме «ребята, все отстаньте друг от друга». Есть более важные проблемы в индустрии и мире в целом: начиная от экологии и заканчивая ярлыками. Просто что хочешь, то и делай. Это всё про самовыражение прежде всего. Когда я смотрю каких-то известных людей, которые рассказывают про якобы актуальные покупки, думаю, что зумерам это вообще не интересно. А мне хочется сделать так, чтобы молодое поколение видело в моде что-то для себя.
Давай перейдем в режим «Ванга» и попробуем предсказать, когда в России diversity станет идеологией большинства? И станет ли?
Мне кажется, если честно, масса уже всё это приняла. Когда мы говорим об отсутствии diversity, возникает ощущение, будто сами себя в этом убеждаем. А на самом деле появление нашего шоу на телике — показатель того, что широкая аудитория готова к разнообразию, плюс наши участницы — тому пример. Канал же не сумасшедший — делать исключительно творчество и всё только ради социальной и образовательной миссии. Это в любом случае контент на всю страну. Если мы хотим верить в какие-то ограничения, они будут существовать. Вот почему я говорю, что в моём пузыре diversity — норма, и я очень хочу убеждаться, что люди к этому, как минимум, готовы и, как максимум, тоже это понимают.
Можешь напоследок сформулировать, как, на твой взгляд, фэшн может помочь принять и полюбить себя?
Мода может быть средством для достижения целей. Если просто знать её язык, можно быстрее достичь этих целей. В случае, когда принятие своего тела — это одна из задач, то, конечно же, вещи могут влегкую помочь с этим справиться. Но всё равно надо изначально любить себя, ведь как бы вы себя не украшали, как говорит Ру Пол, если вы себя не любите, никто вас не полюбит.
«Ты — топ модель на ТНТ» по воскресеньям в 17:30
Интервью: Михаил Стацюк, Татьяна Зиза
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