«Мода сегодня притворяется девушкой с соседнего двора» — Гоша Карцев о diversity, зумерах, хайпе и искренности

Ты, наверняка, помнишь европейские и американские шоу о моделинге – например, America's Next Top Model с Тайрой Бэнкс, где принимали участие совершенно разные девушки: транссексуалки, плюс-сайз, с витилиго. Почему фэшн-шоу diversity-формата появляется в России на федеральном телевидении только в 2021 году?

Меня сначала терзали сомнения: кому нужен проект о моделях в двадцать первом году? Но когда я познакомился с командой и узнал, какую идеологию они закладывают в шоу, сомнения развеялись. Настало время, когда всё, что происходит в нашем проекте, актуально. Мы показываем разных моделей разных типажей, показываем, что девушка может всего добиться сама.

Шоу про супермоделей уже заходило на российское телевидение, но, мне кажется, не вовремя. Тогда зрители и люди, которые над ним работали, не понимали, зачем они это делают. Сейчас, в 2021 году, поколение зрителей, как мне кажется, сменилось, и им больше не нужен трэш с красивыми девушками. Нужно показывать людей, которым зрители могут сопереживать. Сейчас diversity-формат как раз вовремя.

У тебя уже есть фаворитки среди девушек?

Конечно, фаворитки есть, и мне интересно, увидит ли это зритель. Для своих чуть жёстче требования и поэтому может оказаться, что тех, кого я будто бы ненавижу, на самом деле больше всего люблю. Но это не точно! И, безусловно, все девочки стали фаворитками, как только попали в число участниц. С каждым новым днём они всё роднее и роднее, а выгонять всё сложнее и сложнее. Они как наши дети — такой модный пионеротряд.

А есть те, кто тебя прямо поразил или удивил?

Меня в принципе поразил кастинг и то, что в шоу пришли девушки с опытом. Были даже популярные сейчас в Москве модели, с которыми я уже работал. У нас есть взрослые, есть модели с бёдрами больше 90 см, представительницы разных национальностей. В целом кастинг — это гордость. Мне лично было очень важно наличие разных типажей. Единственное — спойлер! — у нас с блондинками что-то не задалось (смеётся).