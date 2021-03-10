Скончался петербургский дизайнер Александр Арнгольдт

Напомним, что дизайнер родился в Петербурге, учился в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе, а в 1992 году занял пост стилиста в Alberta Feretti. Свою первую коллекцию он показал в 1993 году в Пекине. Показы Alexandre Arngoldt проходили в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, музее современного искусства в Мюнхене, также дизайнер был постоянным участником Russian Fashion Week. Среди его работ — коллекция аксессуаров Diamonds forever, созданная вместе с ювелирным брендом Carrera & Carrera. У Арнгольдта был и свой дизайнерский почерк — маленький крестик на всех его вещах.