Скончался петербургский дизайнер Александр Арнгольдт

Сообщение о смерти петербургского дизайнера появилось сегодня в фейсбуке. От чего скончался Александр Арнгольдт пока неизвестно.
Напомним, что дизайнер родился в Петербурге, учился в школе моды и костюма Modesshule в Дюссельдорфе, а в 1992 году занял пост стилиста в Alberta Feretti. Свою первую коллекцию он показал в 1993 году в Пекине. Показы Alexandre Arngoldt проходили в Метрополитен-опера в Нью-Йорке, музее современного искусства в Мюнхене, также дизайнер был постоянным участником Russian Fashion Week. Среди его работ — коллекция аксессуаров Diamonds forever, созданная вместе с ювелирным брендом Carrera & Carrera. У Арнгольдта был и свой дизайнерский почерк — маленький крестик на всех его вещах.
Александр Арнгольдт
из интервью «Собака.ru»
Я верю в переселение душ. Когда человек умирает, душа сама ищет новое место. Не случайно бывает так, что у родителей совершенно разные дети: и внешне, и по характеру. Так и стиль – это память души, сделанные грудь или губы тут не помогут.
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