PUMA запустили кампанию «Вместе с ней», которая посвящена теме сестринства

Своей новой масштабной кампанией PUMA хотят поднять актуальную и важную тему сестринства в спорте и культуре, а также показать, как важна поддержка. Для того, чтобы призвать девушек по всему миру сплотиться, спортивный бренд объединил своих амбассадоров, среди которых певица Дуа Липа, супермодель Винни Харлоу, актриса, модель и активистка Кара Делевинь, TikTok-блогер Дина Саева, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, мастер спорта по художественной гимнастике Анна Канюк и другие известные спортсменки.
Кампания «Вместе с ней» стартовала 8 марта с видео-манифеста с участием амбассадоров бренда, их подруг, компаньонок по команде, сестер, а также запуска одноименной платформы, представляющей собой онлайн-перформанс. Он создан мультидисциплинарной художницей, независимым режиссером театра и кино Викой Приваловой, а в его основе — реальные истории. Благодаря им участницы онлайн-перформанса могут почувствовать свою связь с другими женщинами. Проект будет работать один месяц, каждая может принять участие в хеппенинге и поделиться или обменяться своим опытом дружбы, материнства, сестринства и партнерства.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.