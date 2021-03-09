PUMA запустили кампанию «Вместе с ней», которая посвящена теме сестринства

Кампания «Вместе с ней» стартовала 8 марта с видео-манифеста с участием амбассадоров бренда, их подруг, компаньонок по команде, сестер, а также запуска одноименной платформы, представляющей собой онлайн-перформанс. Он создан мультидисциплинарной художницей, независимым режиссером театра и кино Викой Приваловой, а в его основе — реальные истории. Благодаря им участницы онлайн-перформанса могут почувствовать свою связь с другими женщинами. Проект будет работать один месяц, каждая может принять участие в хеппенинге и поделиться или обменяться своим опытом дружбы, материнства, сестринства и партнерства.