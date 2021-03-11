Что стало с тиарой Ирины Юсуповой и при чем здесь kokoshnik — историк моды Мэган Виртанен проводит экскурсию по выставке Cartier

Махараджи, цари Сиама и при чем здесь Дягилев

Май 1992 года для жителей России был полон и надежд, и страхов, начиналась совершенно новая, другая жизнь. Ельцин год как избран президентом, Ленинград переименовали в Петербург, Михаил Пиотровский возглавил главный музей страны. Невиданное и неслыханное было повсюду. В том числе и в Эрмитаже, где впервые за десятилетия широкая публика смогла любоваться изделиями фирмы Cartier. Интеллигентные дамы замирали перед витриной с аметистовой парюрой, созданной в 1850-е годы, — и немудрено, ведь тогда, в середине XIX века, работы молодого ювелира Луи-Франсуа Картье привлекли самое пристальное внимание императрицы Евгении, задававшей тон всей аристократической Европе. Тридцать лет спустя после той выставки мы вновь придем в Эрмитаж и будем ослеплены теми же аметистами — и не только ими.

«Ювелир королей, король ювелиров» — такой неофициальный титул к началу ХХ века носил Луи Картье, унаследовавший в 1904 году компанию, основанную его дедом. В том же году дом Cartier стал официальным поставщиком британского королевского двора, а затем утвердился в том же статусе при монархах Испании и Португалии. Книги учета заказов будут полниться экстравагантными фантазиями царей Сиама, колье персидских владык, золотыми зубочистками египетского короля Фарука и «несчетными алмазами пламенными» махараджей. Впрочем, украшения в экзотическом духе были желанны не только для властителей Индии: броши и колье «в индийском стиле» в 1920–30-е годы пользовались популярностью и в Европе. Пожалуй, именно эти предметы можно было бы назвать самыми яркими на выставке в Эрмитаже, хотя с ними борются за внимание посетителей броши и браслет «тутти фрутти». Этот стиль появился в 1936 году благодаря спецзаказу «самой элегантной и самой обсуждаемой женщины Парижа» Дэйзи Феллоуз, пожелавшей нечто вроде ожерелья махараджи Патны, но (без апроприации!) чуть менее этническое.

Возможно, столь уникальные и броские украшения были бы невозможны, если бы в 1909 году Луи Картье не нашел вдохновение в балетах «Русских сезонов» Сергея Дягилева и не решился бы на смелые (с точки зрения того времени!) сочетания цветов. Несколько изделий, сочетающих синие и зеленые камни в подражание занавесу «Шахерезады», в этот раз можно увидеть и в витринах Эрмитажа. По слухам, сам Дягилев предпочитал приобретать в Cartier украшения с сапфирами.