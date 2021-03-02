Художницы и создательницы футуристичных кукол сестры Поповы — героини обложки мартовского номера «Собака.ru»

Футуристические куклы близнецов Екатерины и Елены Поповых — феномен модной индустрии и современного искусства. За ними охотятся коллекционеры по всему миру от Жана-Поля Готье до Ника Найта. И важно: даже если Поповы дают кукле лицо Fka Twigs (с ее согласия, конечно), все равно в нем угадывается что-то от самих сестер. Вероятно, пермская магия, которую не рассеял переезд в секретную мастерскую под Петербургом.
Невероятные сестры Поповы позируют на обложке мартовского модного номера в образах от Christian Dior и украшениях Rose Celeste Dior Joaillerie. Точно магия!
-
На Екатерине: серьга и кольцо Rose Celeste Dior Joaillerie, платье и туфли Christian Dior
На Елене: серьги Rose Celeste Dior Joaillerie, рубашка, шорты и туфли Christian Dior
Две эльфийские сестры-принцессы живут в северо-западном лесу и оживляют космических кукол в тайной мастерской на озерах. Переехав из Перми, художницы устроили под Петербургом студию, где по секретным технологиям собирают кибербогинь, которые, кажется, вот-вот заговорят. Их аксессуары: корсеты, ободки с шипами и технологий-банты — настолько футуристичны, что они выпустили коллаборацию с брендом Harry Cooper — очки с пирсингом. И это только начало.
Кукла PopovySISTERS живет у Илона Маска! Полупрозрачная кибербогиня ручной работы украсила обложку альбома певицы Граймс, и теперь, вероятно, в нее играет сын Илона и Граймс по имени X/E A-12. Вангуем: гостья из будущего, прилетевшая из Петербурга, вскоре отправится на Марс.
Елена и Екатерина Поповы
в интервью «Собака.ru»
Лена:
«Абсолютно каждое тело обладает энергией. И материал, к которому мы прикасаемся руками, тоже. А чтобы придать лицу куклы выражение, мы дополнительно вкладываем в него собственные эмоции».
Катя:
«Мне кажется, это физический процесс — ты даешь им часть своей жизни, потому что в момент создания тебя просто не существует. И каждая кукла по-разному проявляет характер. Причем характер того человека, кому предназначена».
Фото: Камилла Ханапова
Худрук: Яна Милорадовская
Директор отдела моды: Ксения Гощицкая
Стиль: Джейн Сытенко, Валерия Ниренштейн
Визаж: Алена Кондратьева, Евгений Сомова
Hairstyle: PopovySISTERS
Продюсер: Лима Липа, Маргарита Саратова
Свет: Иван Волков Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.