Художницы и создательницы футуристичных кукол сестры Поповы — героини обложки мартовского номера «Собака.ru»

Две эльфийские сестры-принцессы живут в северо-западном лесу и оживляют космических кукол в тайной мастерской на озерах. Переехав из Перми, художницы устроили под Петербургом студию, где по секретным технологиям собирают кибербогинь, которые, кажется, вот-вот заговорят. Их аксессуары: корсеты, ободки с шипами и технологий-банты — настолько футуристичны, что они выпустили коллаборацию с брендом Harry Cooper — очки с пирсингом. И это только начало.

Кукла PopovySISTERS живет у Илона Маска! Полупрозрачная кибербогиня ручной работы украсила обложку альбома певицы Граймс, и теперь, вероятно, в нее играет сын Илона и Граймс по имени X/E A-12. Вангуем: гостья из будущего, прилетевшая из Петербурга, вскоре отправится на Марс.