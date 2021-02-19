Кинематографисты Алексей Герман и Елена Окопная — о существовании (или нет) петербургского стиля и костюмах в «Довлатове»

Елена Окопная

Работу художника над картиной «Довлатов» оценили на Берлинале — и в Петербург приехал «Серебряный медведь» за визуальное решение. Ничуть не хуже, чем своих героев, Елена одеввает саму себя: винтажным мужским пальто с меховыми воротниками удивительно идут брилллианты.

Стиль — это всегда вопрос сочетания, органики, даже определенной искренности. И совершенно точно дело не в стоимости вещей. Я очень люблю уличную моду, дыхание подлинной жизни, поиск себя, эксперимент, и мне печально наблюдать, как масс-маркет убивает индивидуальность, я не сторонник глобализации. Посмотрите на наши школьные фотографии, пусть мы и выглядим на них диковато, но все разные. А сейчас, когда всем диктуют, как надо, полностью теряется своеобразие. Почему-то людям важно быть как все.

Я очень люблю вещественный мир, меня затягивает поиск костюмов и аксессуаров. Я могу проводить сутки на барахолках. Не только из-за вещей, скорее, из-за людей. Для меня там открывается целый мир. Как-то на Уделке мне буквально со своего плеча женщина подарила кофту. Сняла со словами: «У меня десять лет назад муж умер, и я поняла, что никому и никогда не расскажу, как же нам было хорошо вместе!». В Лондоне просто невероятные персонажи встречаются, они прямо чувствуют, что я своя, и случаются удивительные разговоры. Люди ведь не случайно на барахолках оказываются, они проходят какой-то путь.