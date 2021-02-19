Кинематографисты Алексей Герман и Елена Окопная — о существовании (или нет) петербургского стиля и костюмах в «Довлатове»

Узнали у художницы Елены Окопной и режиссера-обладателя венецианского «Серебряного льва» Алексея Германа, почему Ленинградский рок-клуб диктовал моду всей стране (и куда все подевалось?), а еще почему барахолки — великий источник познания жизни.
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На Елене: колье, серьги, браслет и кольцо Bvlgari Serpenti (все — Bvlgari), жакет Balmain, блуза Saint Laurent, боди Dolce & Gabbana (все — ДЛТ); на Алексее: часы Bvlgari, смокинг, сорочка и бабочка Tom Ford (ДЛТ), туфли Geox
Елена Окопная
Работу художника над картиной «Довлатов» оценили на Берлинале — и в Петербург приехал «Серебряный медведь» за визуальное решение. Ничуть не хуже, чем своих героев, Елена одеввает саму себя: винтажным мужским пальто с меховыми воротниками удивительно идут брилллианты.
Стиль — это всегда вопрос сочетания, органики, даже определенной искренности. И совершенно точно дело не в стоимости вещей. Я очень люблю уличную моду, дыхание подлинной жизни, поиск себя, эксперимент, и мне печально наблюдать, как масс-маркет убивает индивидуальность, я не сторонник глобализации. Посмотрите на наши школьные фотографии, пусть мы и выглядим на них диковато, но все разные. А сейчас, когда всем диктуют, как надо, полностью теряется своеобразие. Почему-то людям важно быть как все.
Я очень люблю вещественный мир, меня затягивает поиск костюмов и аксессуаров. Я могу проводить сутки на барахолках. Не только из-за вещей, скорее, из-за людей. Для меня там открывается целый мир. Как-то на Уделке мне буквально со своего плеча женщина подарила кофту. Сняла со словами: «У меня десять лет назад муж умер, и я поняла, что никому и никогда не расскажу, как же нам было хорошо вместе!». В Лондоне просто невероятные персонажи встречаются, они прямо чувствуют, что я своя, и случаются удивительные разговоры. Люди ведь не случайно на барахолках оказываются, они проходят какой-то путь.
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На Елене: колье, серьги, браслет и кольцо Bvlgari Serpenti (все — Bvlgari), жакет Balmain, блуза Saint Laurent, боди Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Секрет крутых находок — отпустить себя и чувствовать сердцем. Старые вещи мне нравятся еще и потому, что качество не сравнить с сегодняшним. Когда мы снимали фильм «Под электрическими облаками», я купила потрясающее английское бежевое пальто 1950–1960-х годов для сцены драки на заливе. Зафактурить это пальто оказалось делом невозможным: все, что мы наносили, исчезало через пять минут. Не знаю, что там были за ткани, обработка или пропитка, но оно просто вечное.
На «Довлатова» я многое покупала в Италии, везла на себе гигантские тюки, как челночница! Про этот фильм говорят: «Достоверно — и от того хорошо». Для меня были важны именно детали, секретные элементы, которые зритель может даже не заметить. На какой-то архивной фотографии мне показалось, что у Сергея Донатовича распорот рукав и вставлен трикотажный кусочек, чтобы удлинить рукав — Довлатов же был громадным. И я повторила этот прием, даже не столько для артиста и его ощущения героя, сколько для себя. Платочки, бумажки, заметки я часто кладу в карманы костюмов. Нельзя просто копировать эпоху, должно быть переосмысление, адаптация, поэтому ты и называешься художником. Да и не сработает картинка, если не будет создана интенция в сторону живописи. Должна быть органика, а в современном кино не всегда это понимают.
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На Елене: колье, серьги и браслеты Bvlgari Serpenti (все — Bvlgari), жакет Balenciaga, блуза Red Valentino, боди Dolce & Gabbana (все — ДЛТ); на Алексее: часы Bvlgari, костюм Dolce & Gabbana, сорочка и бабочка Tom Ford (все — ДЛТ)
Алексей Герман
Режиссера-обладателя венецианского «Серебряного льва» наши длинные руки достали прямо со съемок драмы «30 дней, 30 ночей». Надо признать, что чуни за тысячу рублей (чтобы ощущениям и, надо признать, эти ноги не мерзли на площадке) он носит с не меньшим достоинством, чем фестивальный смокинг!
Я не особенно обращаю внимание на то, как одеваются в Петербурге, но если сфокусироваться, то мы увидим прогрессирующую провинциальность. Когда-то здесь был стиль, но городские люди-символы ушли, а новых не появилось. И если нет понятных для всех авторитетов, то какая может быть мода? Так, пошлые фантазии на тему «петербургского стиля», которые производят жутковатое впечатление. Мне кажется, все начало гибнуть на рубеже 1980–1990-х, когда индивидуальность сменила вектор на «дорого-богато». Был ленинградский рок-клуб, который диктовал моду всей стране, а потом все закончилось.
Что касается стиля кинематографистов, то если посмотреть на фото со съемок, допустим, Сергея Эйзенштейна, то мы обнаружим, что даже осветители были в галстуках и костюмах. Мой отец, Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский — все одевались по своим внутренним ощущениям и, надо признать, были очень мужские. Они одевались не как надо, а как им самим нравится, обладая абсолютно альфа-самцовой энергией. Сегодня мы живем в другой парадигме и энергиях. Никого не волнует, как одеваются Илон Маск или Киану Ривз.
Пожалуй, ключ к достойному внешнему виду — расслабиться и избегать напыщенности, которая русскому человеку в общем-то свойственна. Даже свой дом он превращает в ВДНХ всего на свете: помню, для съемок мы искали дом состоятельной семьи и во время скаута локаций впечатление было очень грустное: нет никакой выдержанности.
Фото: Виктория Назарова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Анна Помыканова
Визаж и волосы: Екатерина Басманова
Свет: Skypoint
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