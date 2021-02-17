«Новые имена в моде-2021» — стартовало онлайн-голосование XIV конкурса «Собака.ru»

Час пробил — «Собака.ru» запустила онлайн-голосование своего традиционного ежегодного конкурса «Новые имена в моде-2021». В этом году он проходит в 14 раз!

Пора выбирать лучшего — того, кто будет формировать российскую фэшн-индустрию, влиять на тренды и говорить о важном и насущном через моду. В голосовании принимают участие дизайнеры, которые прошли предварительный редакционный отбор.

Напоминаем, что в этом году у нас три номинации: «Одежда», «Аксессуары» и «Circular Fashion/Циклическая мода», собравшая sustainable-марки.

Голосовать можно и нужно (!) в первых двух номинациях на странице конкурса до 15 марта включительно, чтобы выбрать одного победителя пользовательского голосования. Голосование завершится 15 марта, а уже 16 марта мы подведем итоги и объявим победителя по версии зрителей.

Еще девять финалистов в номинациях «Одежда» и «Аксессуары» выберет экспертный совет — состав будет объявлен отдельно — во главе с главным редактором «Собака.ru» Яной Милорадовской. Победителя в номинации «Circular Fashion/Циклическая мода» также выберет отдельный совет жюри профессионалов именно в этой сфере.