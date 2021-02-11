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Варвара Яковлева и Виктория Шелягова снялись в кампейне Loom by Rodina. Кружева, гжель и народный костюм — идеальный мэтч!

Российская марка Loom by Rodina показала кампейн новой коллекции, посвященной народному творчеству. В нем снялись наши любимые Виктория Шелягова с дочерью — коллекционеркой винтажа, владелицей V Vintage и номинанткой Best Dressed 2020 — Варварой Яковлевой.

Варвара и Виктория позируют в платьях, отсылающих к национальным костюмам. Над вещами из новой коллекции дизайнер марки Светлана Родина работала вместе с мастерицами фабрики «Елецкие кружева». А в съемке принял участие легендарный завод «Объединение Гжель» — предметы декора, украшенные народной росписью, создавались именно на нем. При такой концентрации русскости выбор Варвары и Виктории на роли главных героинь кампейна вопросов не вызывает. Пара совпала!

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