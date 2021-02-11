Варвара Яковлева и Виктория Шелягова снялись в кампейне Loom by Rodina. Кружева, гжель и народный костюм — идеальный мэтч!

Варвара и Виктория позируют в платьях, отсылающих к национальным костюмам. Над вещами из новой коллекции дизайнер марки Светлана Родина работала вместе с мастерицами фабрики «Елецкие кружева». А в съемке принял участие легендарный завод «Объединение Гжель» — предметы декора, украшенные народной росписью, создавались именно на нем. При такой концентрации русскости выбор Варвары и Виктории на роли главных героинь кампейна вопросов не вызывает. Пара совпала!