Покупка недели: леггинсы Balenciaga, в которых вы сами себе валентинка

Мы призываем признаваться в любви самим себе (не только в День святого Валентина, конечно) особой валентинкой, которая, к тому же, станет идеальным аутфитом на 14 февраля. Речь о леггинсах из весенней пре-коллекции Balenciaga. Они украшены принтом, скомпилированным из традиционных открыток ко Дню святого Валентина, с изображением букетов роз, поцелуев, пожеланий и Эйфелевой башни, как самого распространенного символа романтики.
Леггинсы созданы из мягкого эластичного хлопка, поэтому никакие активности вам не помеха. Рекомендуем уравновесить праздничный аутфит с ними одеждой и аксессуарами базового силуэта и оттенков — например, пальто оверсайз и ботинками на грубой подошве.
Представлены леггинсы в новом корнере Balenciaga на 3 этаже ДЛТ, их цена — 46 500 рублей.
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