Покупка недели: леггинсы Balenciaga, в которых вы сами себе валентинка

Мы призываем признаваться в любви самим себе (не только в День святого Валентина, конечно) особой валентинкой, которая, к тому же, станет идеальным аутфитом на 14 февраля. Речь о леггинсах из весенней пре-коллекции Balenciaga. Они украшены принтом, скомпилированным из традиционных открыток ко Дню святого Валентина, с изображением букетов роз, поцелуев, пожеланий и Эйфелевой башни, как самого распространенного символа романтики.