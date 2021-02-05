Бутики Babochka сделали коллаборацию с художником Петей IZOO

Все, как мы любим, — арт плюс фэшн — Babochka и стрит-артист Петя IZOO объединились для коллаба. Художник разрисовал витрины бутика, а также украсил своими работами — фирменными цветами, интерьеры и пакеты Babochka. Последнее как раз вовремя — прямиком ко всевозможным грядущим праздникам, подарки в честь которых теперь можно положить в лимитированную арт-упаковку. А на карте Петербурга появилась новая локация для адептов стрит-арта и актуальной культуры.