Церковные гимны и Стравинский: какую музыку слушала Габриэль Шанель?

На канале модного дома появилось видео, рассказывающее о музыкальных предпочтениях основательницы Chanel — Габриэль Шанель. Так бренд продолжает знакомить своих подписчиков с историей модного дома — проект называется Inside Chanel. В новом ролике речь идет о том, что легендарная Коко Шанель слушала и церковные хоры, и арии, и джаз, ездила на концерт The Beatles и дружила с композитором Игорем Стравинским. О музыкальных вкусах Шанель в описании видео сказано так: «Музыка, наполнявшая жизнь мадемуазель, была такой же динамичной, как и она сама».