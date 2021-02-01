Блогер-феномен Анастасия Миронова — героиня обложки февральского номера журнала «Собака.ru»

в интервью «Собака.ru»

«Секс действительно продает — это один из основных инстинктов, и никуда от этого не деться. Я этот механизм ясно осознаю и использую. Но в откровенности может быть не пошлость, а поэзия. Я ведь продаю не тело, а эмоции. Мне важно, чтобы при взгляде на мои фотографии или рекламные кампании у человека возникало бы ощущение подъема и желание спроецировать их на себя»