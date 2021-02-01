Блогер-феномен Анастасия Миронова — героиня обложки февральского номера журнала «Собака.ru»

Построить бизнес-империю с прибылью тридцать миллионов в месяц в свои 25 лет? Наша муза и блогер-феномен Анастасия Миронова придумала онлайн-школу фитнеса My Mission и бренд действительно красивой спортивной одежды IRNBY.
А тут еще и новый запуск Мироновой (этой весной!) — марка Predubezhdai. В ней будут средства для тела (и даже лубриканты!), благовония с ароматами ладана и сена, красивые восковые свечи, похожие на церковные, и рубахи в русском стиле. Потому что супертренд на локальное Анастасия тоже угадала.
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Ожерелье, кольцо и браслет Bvlgari, перчатки Gucci (ДЛТ), топ IRNBY, юбка Atelier Biser
Параллельно, кстати, Миронова учится на курсах по истории искусств, религии и литературы — по ее словам, компенсирует незаконченное высшее. Как у нее все это получается? Вот и нам стало интересно. Вызвали Анастасию на беседу с пристрастием в музей Академии художеств. Муза во плоти среди произведений искусства в перчатках Gucci, топе IRNBY, юбке Atelier Biser и украшениях Bvlgari.
Анастасия Миронова
в интервью «Собака.ru»
«Секс действительно продает — это один из основных инстинктов, и никуда от этого не деться. Я этот механизм ясно осознаю и использую. Но в откровенности может быть не пошлость, а поэзия. Я ведь продаю не тело, а эмоции. Мне важно, чтобы при взгляде на мои фотографии или рекламные кампании у человека возникало бы ощущение подъема и желание спроецировать их на себя»
Фото: Полина Набока
Худрук: Яна МилорадовскаЯ
Директор отдела моды: Ксения ГощицкаЯ
Стиль: Лима Липа
Ассистент стилиста: Софья Григорьева
Визаж: Ольга Колесов
Прическа: Алена Кондратьева
Координатор: Маргарита Саратова
Свет: Skypoint
Благодарим администрацию Музея Академии художеств за помощь в организации и проведении съемки.
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