Скончался стилист Александр Шевчук. Он работал с российскими звездами

Печальную новость сообщила певица Лайма Вайкуле в своем инстаграме. Подробности и причина смерти стилиста пока не сообщаются. Александр Шевчук работал со звездами российского шоу-бизнеса — Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной. Также он сотрудничал с проектами Первого канала — шоу «Фабрика звезд», «Голос», «Ледниковый период», а еще участвовал в подготовке торжественных церемоний Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.