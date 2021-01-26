Какого аксессуара не хватает петербуржцам — рассказывают создатель Gate31 Денис Шевченко и куратор Русского музея Евгения Сероусова

Хороший пример арт + фэшн — это пара основателя петербургского бренда Gate31 Дениса Шевченко и научного сотрудника, куратора Русского музея, коллекционера шляп и кимоно Евгении Суроусовой. Он — строит свою марку на стыке искусства и бизнеса, применяет принципы ответственного производства и включен в список самых перспективных предпринимателей России Forbes. Она — открыла концепт-пространство Maison25 с лекциями по искусству и кинопоказами, запустила винтажный магазин fleur_de_baudelaire, а свой дом превратила в галерею локального контемпорари. И это только начало!
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Женя баюкает скульптуру Дениса Прасолова Rat Boy, на заднем плане культовый Kaws и работа Ильи Овсянникова «Пулково»
На Денисе: рубашка Jil Sander, брюки Raf Simons, кроссовки Maison Martin Margiela (все — собственность героя)
На Жене: платье-рубашка Alexander Wang (ДЛТ), брюки Dries Van Noten, чокер Ambush, кроссовки Nike x Comme des Garçons (все — собственность героини)
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На Денисе: рубашка Jil Sander, брюки Raf Simons, кроссовки Maison Martin Margiela (все — собственность героя)
На Жене: платье-рубашка Alexander Wang (ДЛТ), брюки Dries Van Noten, чокер Ambush, кроссовки Nike x Comme des Garçons (все — собственность героини)
Евгения Сероусова
Мне нравится понятие «дрессировка глаза», когда ты заходишь в магазины, галереи не с точки зрения покупателя, а наблюдателя. Особенно удачной оказывается дрессировка в токийских Dover Street market и Comme des Garcons и флагманских магазинах Gentle Monster (самый восхитительный из них — в Лос-Анджелесе) — это самое крутое, что сейчас существует в мире, с точки зрения коллабораций моды, искусства и дизайна. Мои главные бренды: Peter Do, Maison Margiela, The Row, Ann Demeulemeester, Dion Lee, Helmut Lang. Люблю оверсайз и мужские костюмы, но при этом очень ценю женственность: Симон Порт Жакмю умеет так сложить ткань, что она будто корректирует фигуру, подчеркивает изгибы, но не нарочито. Очень контрастной и акцентной кажется мне черно-белая гамма. В ней чувствуешь себя фактурнее, оттенки подстраиваются под любое настроение, не раздражают и архитектурно очерчивают силуэт.
Я всегда удивлялась, почему в Петербурге, северном холодном городе, так мало людей, которые носят классные головные уборы. У меня обширная коллекция, есть и совершенно сумасбродные образцы, есть то, что я ношу регулярно, и культовые вещи. Например, тюрбан Dior из круизной коллекции 1980-х годов. В случае со шляпами не могу дать вам точные пароли и явки, это постоянный ресерч. Последнюю свою красотку урвала в Aizel — белая шляпа Nina Ricci породила в соцсетях массу шуток из-за своих гипертрофированных форм.
Сейчас я не меньше моды увлечена пространством: купила домой работы графику Алисы Иоффе и Ильи Шалашова, объекты Алексея Мартинса, скульптуру Дениса Прасолова. Все это прекрасно смотрится с модернистскими креслами Wassily chair Марселя Брейера и предметами Эйлин Грей. За изъян отвечает коллекция бокалов в японской технике кинцуги, разбитых и заново склеенных между собой 24-каратным золотом.
Вопрос «Как выбирать современное искусство?», — наверное, сегодня самый популярный. Искать стоит на аукционе Vladey, в академических музеях, которые время от времени включают молодых художников в тематические выставки, ну и в шорт-листах премий современного искусства Курехина, Кандинского и «Инновация», случайных имен там нет!
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На Жене: свитер Lanvin, туфли Bottega Veneta (все — ДЛТ), джинсы Dries Van Noten (собственность героини)
На Денисе: свитер Maison Martin Margiela (ДЛТ), брюки и кроссовки Maison Martin Margiela (все — собственность героя)
Денис Шевченко
За последние несколько лет мода настолько себя дисквалифицировала, что теперь актуально выглядит как раз тот, кто не стремится быть остромодным, кто смотрит на вещи с точки зрения чистоты и качества дизайна. Если ставить задачу собрать самый актуальный мужской гардероб, то в нем должны быть костюм Martin Margiela, белая или черная рубашка Jil Sander и брюки, которые идеально сидят. Но для меня ни одна покупка не захлестнет по эмоциям впечатления от путешествий. И кстати, точки для крутого шопинга можно найти почти в любой точке мира: монобренд Jil Sander в Гамбурге, Acne Studios в токийском районе Сибуя, магазины Park, Emis и We Bandits в Вене.
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На Жене: свитер Lanvin (ДЛТ), джинсы Dries Van Noten (собственность героини)
На Денисе: куртка-рубашка Bottega Veneta, брюки Maison Martin Margiela (все — собственность героя)
Фото: Алина Горбачева
Стиль: Александра Дедюлина
Визаж и прическа: Алена Кондратьева
Свет: Skypoint
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