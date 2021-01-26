Какого аксессуара не хватает петербуржцам — рассказывают создатель Gate31 Денис Шевченко и куратор Русского музея Евгения Сероусова

Евгения Сероусова



Мне нравится понятие «дрессировка глаза», когда ты заходишь в магазины, галереи не с точки зрения покупателя, а наблюдателя. Особенно удачной оказывается дрессировка в токийских Dover Street market и Comme des Garcons и флагманских магазинах Gentle Monster (самый восхитительный из них — в Лос-Анджелесе) — это самое крутое, что сейчас существует в мире, с точки зрения коллабораций моды, искусства и дизайна. Мои главные бренды: Peter Do, Maison Margiela, The Row, Ann Demeulemeester, Dion Lee, Helmut Lang. Люблю оверсайз и мужские костюмы, но при этом очень ценю женственность: Симон Порт Жакмю умеет так сложить ткань, что она будто корректирует фигуру, подчеркивает изгибы, но не нарочито. Очень контрастной и акцентной кажется мне черно-белая гамма. В ней чувствуешь себя фактурнее, оттенки подстраиваются под любое настроение, не раздражают и архитектурно очерчивают силуэт.

Я всегда удивлялась, почему в Петербурге, северном холодном городе, так мало людей, которые носят классные головные уборы. У меня обширная коллекция, есть и совершенно сумасбродные образцы, есть то, что я ношу регулярно, и культовые вещи. Например, тюрбан Dior из круизной коллекции 1980-х годов. В случае со шляпами не могу дать вам точные пароли и явки, это постоянный ресерч. Последнюю свою красотку урвала в Aizel — белая шляпа Nina Ricci породила в соцсетях массу шуток из-за своих гипертрофированных форм.

Сейчас я не меньше моды увлечена пространством: купила домой работы графику Алисы Иоффе и Ильи Шалашова, объекты Алексея Мартинса, скульптуру Дениса Прасолова. Все это прекрасно смотрится с модернистскими креслами Wassily chair Марселя Брейера и предметами Эйлин Грей. За изъян отвечает коллекция бокалов в японской технике кинцуги, разбитых и заново склеенных между собой 24-каратным золотом.

Вопрос «Как выбирать современное искусство?», — наверное, сегодня самый популярный. Искать стоит на аукционе Vladey, в академических музеях, которые время от времени включают молодых художников в тематические выставки, ну и в шорт-листах премий современного искусства Курехина, Кандинского и «Инновация», случайных имен там нет!