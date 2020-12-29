Умер французский модельер Пьер Карден

Во многом он был абсолютным первопроходцем. Например, в в 1958 году показал унисекс-коллекцию, в 1960 (когда мода считалась исключительно женским искусством) — создал первую в историю мужскую коллекцию, в 1967 — ввел в летнюю коллекцию белые мужские водолазки, а еще стал первым представителем высокой моды, который начал продавать свои вещи по более низким ценам да еще и в универмаге (за что его исключили из Синдиката высокой моды). Пьер Карден много и удачно работал с формой — геометрические круглые платья-пузыри стали его знаковыми, как и мини-сарафаны, цветные колготы. Одной из его муз была Майя Плисецкая.