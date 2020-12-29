«Собака.ru» объявляет старт сбора заявок на участие в конкурсе «Новые имена в моде»

Редакция «Собака.ru» заканчивает 2020 на позитивной ноте и объявляет старт заявок конкурса молодых дизайнеров «Новые имена в моде — 2021». Будущие Дэниел Ли и Раф Симонс, мы вас ждем! Принять участие в проекте может каждый, требование одно: иметь коллекцию одежды, обуви или аксессуаров и готовый лукбук.
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Мария Червоткина @mariecher — Instagram- и YouTube-блогер и креативный директор Gate31. На Марии: купальник с поясом Ozero Swimwear (Ozero Swimwear), плащ Math Studios (Math Studios), кроссовки Versace, серьги Celine (все — ДЛТ)
До 12 февраля включительно мы принимаем ваши заявки на участие, а 16 февраля на сайте fashion.sobaka.ru начнется онлайн-голосование. Один победитель определится по его итогам (в этом случае выбор сделают читатели), а еще 9 финалистов выберут эксперты, главные представители российской фэшн-индустрии (о том, кто войдет в экспертный состав, мы расскажем отдельно).
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Полина Осипова @polinatammi — художник по вышивке и Дмитрий Попов @dmitrr — художник. На Полине: плащ и пояс Math Studios (все — Math Studios), босоножки Chloи, серьги Celine (все — ДЛТ); на Диме: рубашка, бомбер и шорты Math Studios (все — Math Studios), кроссовки Dior Homme (ДЛТ)
В 2021 году конкурс «Новые имена в моде» пройдет в четырнадцатый раз. В разные периоды его участниками были такие уже известные (и обожаемые) российские дизайнеры, как Рома Уваров, Юра Питенин, Анастасия Докучаева, Сергей Бондарев, Юлия Воробьева, Ольга Малярова, Артем Шумов. Теперь они формируют фэшн-индустрию.
Что дает конкурс «Новые имена в моде», кроме старта карьеры, попадание в фэшн-комьюнити и знакомства с экспертами индустрии (хотя и этого же более, чем достаточно)? Участники конкурса представляли коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, выигрывали гранты на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni и примеряли свои вещи на Матильду Шнурову, Лизу Боярскую, Данилу Козловского, Ивана Урганта и других медиа-персон, инфлюенсеров, блогеров России.
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Настя Ножина @nojinasty — стилист, фэшн-консультант. На Насте: пальто, топ, велосипедки и юбка Olga Maki (все — Olga Maki), сапоги Gianvito Rossi (ДЛТ), серьги и колье Chanel (Chanel)
Почему наш проект «Новые имена в моде» — лучший и быстрый старт для молодых дизайнеров, мы уже рассказывали, а также составляли листинг тех, кого открыли. Предлагаем пополнить этот список вам! Оставляйте заявку на участие и лукбук своей коллекции здесь.
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