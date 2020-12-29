«Собака.ru» объявляет старт сбора заявок на участие в конкурсе «Новые имена в моде»

Что дает конкурс «Новые имена в моде», кроме старта карьеры, попадание в фэшн-комьюнити и знакомства с экспертами индустрии (хотя и этого же более, чем достаточно)? Участники конкурса представляли коллекции на Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, выигрывали гранты на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni и примеряли свои вещи на Матильду Шнурову, Лизу Боярскую, Данилу Козловского, Ивана Урганта и других медиа-персон, инфлюенсеров, блогеров России.